В первом туре парламентских выборов победу одержали Литовские социал-демократы, на втором месте Союз отечества-Христианские демократы Литвы, третье место досталось "Заре Немана" .

Соцдемы получили 19,36%, СО-ХДЛ – 17,96%, "Заря Немана" – 14,99%.

В парламент прошел демократический союз "Во имя Литвы" (9,24%), Движение либералов (7,70%) и Литовский союз крестьян и зеленых (7,02%).

Соцдемы получили 18 мандатов, консерваторы – 17, "Заря Немана" – 14, "Во имя Литвы" – 8, Движение либералов - 7, а "крестьяне" – 6 мандатов. Правящее большинство будут формировать социал-демократы с демократическим союзом "Во имя Литвы".

В парламенте нового созыва не будет Партии свободы, она получила 4,44% голосов. 5% не перешагнула Избирательная акция поляков Литвы-Союз христианских семей 3,93%. В парламент не прошли Национальное объединение (2,86%), Литовская народная партия (2,63%), Мирная коалиция (2,19%), Партия регионов (1,90%), Партия зеленых (1,66%), Союз народа и справедливости (1,37%).

На последнем месте осталась "Свобода и справедливость" (0,75%). На выборах не повезло и Союзу народа и справедливости и Народной партии, кроме того, в одномандатных округах потерпели поражение их лидеры - Артурас Орлаускас и Эдуардас Вайткус.

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