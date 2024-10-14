Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении семи физических и семи юридических лиц из Ирана в связи с передачей Тегераном России ракет и беспилотников. Об этом говорится в постановлении Совета.

В перечень вошли лица, ответственные за передачу РФ технологий для поддержки ее войны против Украины, а также за направление вооружений группам и организациям, подрывающим мир и безопасность на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

В список включены сразу три иранские авиакомпании — Saha Airlines, Mahan Air и Iran Air — и две закупочные фирмы. Под санкциями оказались также две компании по производству топлива, используемого для запуска ракет.

В числе попавших в "черный список" физлиц — замминистра обороны Сейед Хамзе Галандари, ряд членов сил "Аль-Кудс" (спецподразделения в составе Корпуса стражей исламской революции), представители важнейшего командного центра вооруженных сил Ирана центральной базы Хатам аль-Анбия, космического подразделения КСИР, а также управляющие директоры компаний Iran Aircraft Manufacturing Industries и Aerospace Industries Organization.

У физлиц замораживаются активы в ЕС, им запрещено въезжать в страны Евросоюза. Кроме того, недопустимо предоставление фигурантам перечня средств или экономических ресурсов европейского сообщества.

13 сентября ЕС решительно осудил передачу России баллистических ракет иранского производства, рассматривая эти действия как прямую угрозу европейской безопасности и как существенную материальную эскалацию.

Агентство Associated Press 8 сентября сообщило, что Соединенные Штаты проинформировали союзников о вероятной передаче России иранских баллистических ракет малой дальности. Кроме того, иранские дроны Shahed давно применяются российской армией для нанесения ударов по территории Украины.

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