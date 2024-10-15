Просьба Киева о дальнейшей финансовой поддержке на военные нужды будет рассмотрена на саммите ЕС 17 октября, пишет Reuters.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе саммита ЕС 17 октября попросит партнеров по Евросоюзу нарастить военную помощь Украине. Об этом во вторник, 15 октября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя правительства в Берлине.

По его словам, германский канцлер, "безусловно, снова обратится с призывом рассмотреть вопрос о том, какая возможна дальнейшая поддержка".

Украина может рассчитывать на кредит ЕС в размере 35 млрд евро, который она, в частности, сможет использовать для закупки оружия, напомнило Reuters. Европарламент должен в окончательном порядке одобрить его 22 октября. Эта сумма, однако, может быть уменьшена, если о своей финансовой поддержке заявят и США.

Формат саммита сокращен из-за визита Байдена в ФРГ

Формат двухдневного саммита ЕС был сокращен - теперь встреча уложится в один день, поскольку 18 октября Германию посетит президент США Джо Байден.

В ходе визита в Берлин президента Украины Владимира Зеленского 11 октября Шольц пообещал, что Берлин при поддержке партнеров - Бельгии, Дании и Норвегии - намерен до конца текущего года сформировать еще один пакет военной помощи Украине на сумму в 1,4 млрд евро. В него должны войти системы ПВО типа IRIS-T и Skynex, зенитные самоходки Gepard, гусеничные и колесные гаубицы, боевые танки, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и артиллерийские боеприпасы.

Глава правительства ФРГ также упомянул необходимость проведения - после встречи в швейцарском Бюргенштоке - еще одной международной мирной конференции по урегулированию конфликта в Украине, в этот раз с участием России.

При этом немецкий таблоид Bild написал, что Зеленский в ходе европейского турне впервые дал понять, что готов на перемирие вдоль сегодняшней линии фронта при условии, что США предоставят Украине примерно такие же гарантии безопасности, как Японии, Южной Корее и Филиппинам.

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