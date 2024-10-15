За август и сентябрь этого года Россия захватила в 5,5 раза больше украинской территории, чем за весь 2023 год — таковы данные информационного проекта UA War Infographics.

Проект UA War Infographics подсчитал, что в августе россияне захватили 351 кв.км, в сентябре — 468 кв. км. До этого, в первой половине года, российской армии за месяц удавалось оккупировать не больше 200 кв.км, а за весь 2023 год она заняла чуть меньше полутораста квадратных километров.

"Главные причины — дефицит оружия (западные партнеры не успевают за потребностями Украины и своими обещаниями) и изменение в российской тактике", — кратко поясняют авторы проекта, который специализируется на инфографике.

Из данных на графике следует, что за девять месяцев 2024 года Россия захватила 1559 кв. км. Это примерно четверть процента всей территории Украины.

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