Официальный представитель Белого дома заявил, что США озабочены сообщениями о том, что Северная Корея уже отправила своих военнослужащих на помощь российским войскам, воюющим против Украины.

На этой неделе президент Владимир Зеленский обвинил КНДР в отправке на фронт в Украину своих военных: он сказал, что украинские спецслужбы доложили ему о "реальном участии Северной Корее в войне". В Кремле подобные утверждения назвали "фейковыми новостями".

Представитель Совета национальной безопасности США Шон Саветт сказал, что если сообщения об участии военных из КНДР подтвердятся, это будет свидетельствовать о выходе военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном на новый уровень.

"Подобный шаг также говорит о том, что на новый уровень выходит и отчаяние России, которая продолжает нести значительные потери на поле боя этой жестокой войны против Украины", — сказал Саветт (цитата по агентству Reuters).

США также утверждают, что Северная Корея уже поставила России баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы (как в Москве, так и в Пхеньяне это отрицают).

Тем временем источники в украинской военной разведке сообщили Би-би-си, что российская армия создает из граждан Северной Кореи подразделение численностью примерно 3 тыс. человек, и оно сейчас формируется в Восточной Сибири.

По сведениям источников, подразделение базируется в городе Улан-Уде и северокорейцам уже выдали автоматы и патроны.

Собеседники Би-би-си утверждают, что "северокорейский батальон" может быть отправлен в Курскую область, где российские войска отражают наступление ВСУ.

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