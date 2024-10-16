Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, хотя президенту страны Касым-Жомарту Токаеву поступали такие предложения, заявил советник и пресс-секретарь главы государства Берик Уали. "В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", — сказал он. Об этом со сслыкой на казахстанское независимое медиа TengriNews сообщает Русская служба The Moscow Times

Казахстан пока не планирует присоединяться к БРИКС, хотя президенту страны Касым-Жомарту Токаеву поступали такие предложения, заявил TengriNews советник и пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"В настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития данного объединения", — сказал он.

По словам Уали, предложения о вступлении в БРИКС рассматривались главой государства "с точки зрения национальных интересов Казахстана". Однако пока Токаев отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы", добавил он.

Отметим, что отказ от вступления в БРИКС со стороны Казахстана, одного из крупнейших государств на территории бывшего СССР, наносит явный удар по усилиям России и Китая превратить эту организацию в союз государств глобального Юга, недовольных политикой Запада. Казахстан является важным торговым партнером обоих стран в регионе, однако проводит независимую внешнюю политику.

Президент Казахстана выступает за реформу Совета безопасности ООН "на основе широких консультаций государств — членов ООН и с учетом интересов "средних держав"", поскольку, по его мнению, этот орган потерял способность "принимать важные и судьбоносные решения", отметил Уали.

Что касается БРИКС, то Токаев "с интересом наблюдает за эволюцией" этого объединения и собирается принять участие в саммите блока в России, где планирует выступить 24 октября на расширенном заседании в формате "аутрич", темой которого будет взаимодействие со странами Глобального Юга.

Саммит БРИКС начнется в Казани 22 октября. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, приглашения были отправлены 38 государствам. По состоянию на 15 октября свое участие подтвердили 33 страны. 24 из них будут представлены на уровне первых лиц. В том числе на саммит приедут председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Кроме того, в мероприятии будут участвовать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генсек ШОС Чжан Мин, генеральные секретари СНГ, ЕАЭС, Союзного государства, а также президент Нового банка развития Дилма Руссефф.

Это будет уже 16-й саммит БРИКС. В расширенном составе он пройдет впервые. С этого года к пяти основным странам БРИКС (Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР) присоединились еще четыре — Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Саудовская Аравия пока не определилась со своим статусом в блоке. Наследный принц королевства Мохаммед бен Сальман не принял приглашение посетить саммит. Вместо него туда поедет министр иностранных дел Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !