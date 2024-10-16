Согласно конфиденциальному документу, полученному POLITICO, на следующей неделе межправительственная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF) может принять решение о внесении России в черный список.

FATF приостановила членство России в феврале 2023 года — через год после ее вторжения в Украину, однако до сих пор воздерживалась от понижения её рейтинга. Теперь Украина активизировала свои усилия по изменению этой ситуации. Она впервые попросила внести Россию в число юрисдикций с высоким уровнем риска в апреле 2022 года, согласно документу, и с тех пор регулярно, но безуспешно, предоставляла новые доказательства с целью понизить рейтинг Москвы.

Чтобы добиться успеха на предстоящем раунде заседаний, Украине придется убедить внутренний орган FATF, отвечающий за рассмотрение предложений и поддерживающих доказательств, который соберется 22 октября, рекомендовать это предложение для официального рассмотрения.

Базирующаяся в Париже, FATF регулярно оценивает страны по их приверженности борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением ядерного, химического или биологического оружия. В FATF входят около 40 стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка и Саудовская Аравия. Организация собирается три раза в год для оценки того, какие страны следует перемещать в серый или черный списки и какие выводить из них. Внесение в черный или серый список FATF может серьезно навредить финансовой репутации страны и зачастую становится экономически разрушительным для большинства государств.

Официально FATF заявила, что рассматривает агрессию России как неприемлемую и противоречащую её "основным принципам", однако на практике понижение рейтинга России требует консенсуса среди многостороннего членства организации.

Если последнее предложение Украины будет успешным, Россия присоединится к Ирану, Северной Корее и Мьянме в списке стран с наивысшим уровнем риска по версии FATF. Это будет серьезный удар по российскому финансовому сектору и международным расчетам страны в целом, и так серьезно пострадавшим от банковских санкций Минфина США

Досье, представленное на рассмотрение членам организации, подчеркивает тесное финансовое и военное сотрудничество между Россией и странами с высоким уровнем риска, такими как Северная Корея и Иран. Также акцентируется внимание на финансировании Россией частных военных формирований, таких как группа Вагнера, и их незаконных действий.

В досье также упоминается роль каналов в мессенджере Telegram и криптовалют в содействии финансированию терроризма со стороны России, а также отмывание "денег, полученных от товаров, украденных в ходе её вторжения в Украину" — от зерна до полезных ископаемых.

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