Под Москвой в упор расстрелян замкомандира Центра подготовки Сил спецопераций армии РФ. Об этом со ссылкой на российские телеграм-каналы и медиа сообщает российское оппозиционнное медиа в изгнании "Важные истории".

В деревне Меленки Московской области неизвестный в упор расстрелял 44-летнего Никиту Кленкова, неделю назад вернувшегося с войны в Украине. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала "ВЧК-ОГПУ", Кленков был заместителем командира воинской части. Он служил в одном из подразделений спецназа.

Из утечек следует, что убитый служил в в/ч 43292 — это Центр подготовки Cил спецопераций, обнаружили "Важные истории". Он прописан по адресу этого центра в городе Солнечногорск-2. В контактах у некоторых пользователей он записан как "Клинков Никита Александрович Ссо" и "Ссо Мо Рф 92Ххх".



Кроме того, согласно геолокационным данным утечек, Кленков заказывал доставку "Яндекс Еды" в штаб-квартиру ГРУ, а также посещал поликлинику возле здания ГРУ.

Он владел автомобилем Hyundai Palisade — в автомобиле такой же модели его расстреляли, следует из видео, опубликованного СК. Также он владелец Mercedes Benz E300, внедорожника Hummer H3 и Ford. Место убийства Кленкова находится менее чем в 20 минутах езды от Центра подготовки ССО.

По данным Baza, по подозрению в убийстве офицера, предварительно, разыскивают серый Mitsubishi Outlander. По данным источников канала, убийца выпустил в Кленкова восемь пуль.

Деревня Меленки находится на Пятницком шоссе примерно в 40 километрах от Москвы и нескольких километрах от Солнечногорска-2. После смерти нога Кленкова зажала педаль газа и его автомобиль на полном ходу протаранил заборы двух участков, пока не остановился.

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