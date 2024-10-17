Армия обороны Израиля подтвердила, что в Газе был убит лидер ХАМАС Яхья Синвар.

В официальном заявлении ЦАХАЛ говорится, что накануне в результате одного из ударов были убиты три террориста ХАМАС. Позже в одном из них опознали Синвара.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац в сообщении, отправленном министрам иностранных дел других стран мира, выразил уверенность, что убийство Синвара "создает возможность" для освобождения израильских заложников и для "освобождения Газы от контроля ХАМАС и Ирана".

Синвар считается главным организатором и идеологом атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года.

Синвар с 2017 года возглавлял отделение ХАМАС в секторе Газа. С августа 2024 года он также был главой политбюро ХАМАС — Синвара выбрали на этот пост после убийства Исмаила Хании в Тегеране.

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