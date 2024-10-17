На поле боя в Украинероссийская армия в сентябре ежедневно теряла в среднем по 1271 человеку убитыми и ранеными. Такие данные привел высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса на брифинге в Брюсселе в кулуарах заседания министров обороны в четверг, 17 октября.

Это самое высокое число с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину: в мае НАТО приводила в этой связи цифру 1000 убитых и раненых. Чиновник также подчеркнул, что, по прогнозам альянса, подобные потери со стороны России сохранятся до конца 2024 года. Рост российских потерь он связал с тем, что ожесточенные бои теперь идут не только в Харьковской, но и в Курской области, а боевые действия в целом усилились по всей линии фронта.

При этом рекрутирование в России идет прежними темпами: около 30 тысяч человек в месяц, уточнил чиновник, в результате чего российским войскам пока удается восполнять человеческие ресурсы, однако для крупного прорыва им потребовалась бы новая волна мобилизации.

Чиновник: Человеческие ресурсы - серьезная проблема для Украины

О потерях среди украинских военных в ходе отражения последних российских атак, как и о темпах мобилизации и пополнения рядов ВСУ, представитель НАТО не сообщил, предложив журналистам спросить об этом у украинской стороны, однако указал, что человеческие ресурсы остаются одной из главных проблем для Киева, который стремится обеспечить должную ротацию своих войск.

Россия продолжает незначительное, но стабильное тактическое продвижение на востоке Украины, констатируют в альянсе, и эта тенденция продолжится в ближайшие месяцы. Однако в НАТО убеждены, что войскам РФ мешает очень высокий процент выбывания из строя, недостаточная подготовка кадров и нехватка офицеров. Кроме того, российским войскам не удается достичь крупного прорыва благодаря мощному сопротивлению ВСУ и усилению поставок западных вооружений.

Россия производит 3 млн снарядов в год

В Курской области Украина удерживает, по данным НАТО, 800-900 квадратных километров, несмотря на попытки контрнаступления со стороны российских войск. В то же время Россия по-прежнему сохраняет существенное преимущество над Украиной по числу людей, боеприпасов и техники.

Как подсчитали в Североатлантическом альянсе, Россия производит около 250 тысяч снарядов в месяц, то есть около 3 млн в год. Источник DW уточнил, что это ей удается, поскольку в основном Россия использует простые технологии, "вернулась к старым советским приоритетам количества над качеством", а также перешла к военной экономике. Помимо этого, Иран поставил ей порядка 300 тысяч артиллерийских снарядов в прошлом году, тысячи снарядов передает КНДР.

Встреча министров обороны стран НАТО проходит в Брюсселе 17 и 18 октября. Вечером первого дня к министрам присоединился президент Украины Владимир Зеленский: он примет участие в заседании Совета НАТО-Украина. До этого глава украинского государства побывал на встрече Европейского Совета и выступил в Европарламенте. Украинский президент представил партнерам в Брюсселе свой "план победы".

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