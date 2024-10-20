Независимо от исхода войны в Украине, российская армия после нее будет сильнее, чем сейчас, считает командующий европейскими силами НАТО генерал армии США Кристофер Каволи.

В интервью немецкому журналу Der Spiegel Каволи предупредил, что российские вооруженные силы будут опасным противником для альянса, несмотря на серьезные потери в войне в Украине.

"По окончании войны в Украине, как бы она ни выглядела, российская армия будет сильнее, чем сейчас", - сказал Каволи.

Он добавил, что НАТО не следует питать иллюзий относительно военной мощи России.

"Российские вооруженные силы учатся, совершенствуются, используют опыт войны", - заявил генерал НАТО.

Кристофер Каволи призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, поскольку Россия будет противником с серьезными военными возможностями и "ясными намерениями". "Вот почему мы должны быть готовы, и нам нужны вооруженные силы, которые смогут противостоять этому", — отметил американский генерал.

По оценке Каволи, новые оборонные планы альянса и вытекающие из них дополнительные требования к отдельным партнерам НАТО должны быть реализованы быстро: "Когда я говорю "быстро", я имею в виду, что мы должны быть быстрее русских".

Ранее глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль выразил мнение, что Россия сможет атаковать территорию НАТО в течение ближайших шести лет.

По словам президента Польши Анджея Дуды, Россия вскоре может иметь такой военный потенциал, что сможет атаковать НАТО уже в 2026 или 2027 году.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !