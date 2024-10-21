Вечером в воскресенье частный вертолет потерпел крушение в Хьюстоне, врезавшись в радиовышку. Об этом сообщает CNN со ссылкой на мэра города Джона Уитмайра.

Местные чиновники на специальной пресс-конференции не уточнили количество жертв. При этом глава полиции Хьюстона Ной Диас отметил, что на борту вертолета Robinson R44 находились четыре человека. CNN утверждает, что среди погибших есть ребенок.

После столкновения вертолета с вышкой начался пожар. Его удалось потушить в течение примерно полутора часов. По словам мэра Хьюстона, в некоторых домах вблизи места крушения отключилось электричество.

Что стало причиной катастрофы, неизвестно. Местные власти заверили, что Федеральное управление гражданской авиации проведет расследование инцидента.

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