Министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) в понедельник, 21 октября, открыл новый военно-морской штаб НАТО в Ростоке для отслеживания ситуации в регионе Балтийского моря. Выступая с речью на церемонии открытия, он отметил географическую близость стран Балтийского региона к России, которая, по его словам, пытается дестабилизировать регион "непрекращающейся агрессией".

Писториус выразил уверенность в том, что новый штаб "сыграет решающую роль в защите интересов стран НАТО от агрессий, особенно в связи с близостью к России". Он отметил, что "российская агрессия" проявляется различным образом - в вице гибридных или кибератак. "Такие атаки призваны стереть грань между войной и миром. Они имеют целью дестабилизировать европейскую безопасность, подорвать доверие и усилить влияние", - пояснил германский министр.

"Мы должны позаботиться о том, чтобы Путин не прошел. Мы должны защитить себя и делать все для поддержки наших партнеров на восточном фланге НАТО", - подчеркнул Писториус.

Под командованием немецкого адмирала

Штаб НАТО в Ростоке будет находиться под командованием немецкого адмирала. Его заместитель - адмирал из Польши. Штаб будет круглосуточно информировать НАТО об актуальной ситуации на море в балтийском регионе. "Штаб под названием CTF Baltic возьмет на себя лидерские функции на Балтийском море и будет координировать военно-морские операции союзников по НАТО", - заявил Борис Писториус.

В балтийском регионе НАТО непосредственно соприкасается с Россией, объявившей Североатлантический альянс врагом. Вступление в альянс Швеции и Финляндии на фоне нападения России на Украину, к досаде Москвы, лишь усилила мощь НАТО в регионе. Здесь регулярно регистрируются инциденты - из-за пролета российских самолетов без транспондеров или предварительного оповещения.

Помимо Германии, в работе штаба участвуют еще 11 стран - Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша и Швеция. Германия возглавила штаб по ротации с 1 октября.

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