Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) поздравила народ Молдовы и президента Майю Санду с результатами голосования на референдуме о вступлении страны в ЕС. "Перед лицом гибридной тактики России Молдова показывает, что она независима, сильна и хочет европейского будущего!" - написала фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X в понедельник, 21 октября.

Гражданам Молдовы предлагалось 20 октября ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы внесение поправок в Конституцию с целью присоединения Республики Молдова к Европейскому Союзу?". Изначально разрыв между двумя лагерями был минимальным. Однако по мере подсчета голосов в Кишиневе и за рубежом изначальный отрыв противников евроинтеграции заметно сократился.