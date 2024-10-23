Все участники саммита БРИКС, открывшегося 22 октября в Казани, должны воспользоваться этой площадкой, чтобы призвать президента РФ Владимира Путина к немедленному окончанию войны в Украине. С таким заявлением выступил в среду, 23 октября, Петер Стано - пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

В особенности этот призыв относится к генсеку ООН Антониу Гутерришу, подчеркнул Стано. По его словам, последнему следует настоять, чтобы Путин "немедленно и безоговорочно вывел российские войска с украинской территории".

Антониу Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС 22 октября, сообщила пресс-служба парламента Татарстана. В аэропорту его встретили председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин и мэр Казани Ильсур Метшин.

Участие генсека ООН Гуттериша в саммите БРИКС в Казани

Для Антониу Гутерриша это стало первой поездкой в Россию с апреля 2022 года. Ожидается, что на саммите БРИКС он выступит с речью, рассказал его официальный представитель Фархан Хак 22 октября. Он добавил, что Гутерриш планирует встретиться с Путиным 24 октября, в день завершения саммита, и "подтвердить свою хорошо известную позицию по войне в Украине и условиям справедливого мира, основанным на Уставе ООН".

"Он продолжит прикладывать усилия для восстановления безопасного судоходства в Черном море, которое имеет огромное значение для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, особенно для наиболее уязвимых стран мира", - добавил Хак.

Критика Украины

Киев резко раскритиковал Гутерриша за участие в казанском саммите БРИКС. "Генсек ООН отклонил приглашение Украины на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии. Однако он принял приглашение в Казань от военного преступника Путина. Это неправильный выбор, который не способствует делу мира. Он только вредит репутации ООН", - заявил МИД Украины 21 октября в соцсети X.

Как подчеркнул Петер Стано 22 октября, по мнению Евросоюза, Путин злоупотребляет саммитом БРИКС в Казани для достижения своих политических целей. Конкретно он стремится показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции, несмотря на санкции Запада, введенные из-за войны РФ против Украины. Между тем Владимир Путин - это "разыскиваемый на международном уровне военный преступник", заявил представитель Жозепа Борреля.

В своем заявлении Петер Стано также косвенно раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за участие в саммите БРИКС. "От стран - кандидатов на вступление в ЕС Евросоюз ожидает, что они будут сверять свою внешнюю политику с европейской позицией", - указал он.

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