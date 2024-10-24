В Курскую область прибыли первые подразделения военных из КНДР, которые до этого проходили обучение на российских полигонах, сообщило главное управление разведки Украины (ГУР) в четверг, 24 октября.

Солдат из КНДР заметили в зоне боевых действий накануне. Их подготовка проходила на пяти военных полигонах, расположенных на востоке России: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й ("Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка)", утверждает ГУР.

По оценкам украинской разведки, в Россию были переброшены около 12 тысяч северокорейских военных, в том числе 500 офицеров и три генерала. Ответственным за их подготовку и адаптацию назначили заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова, пишет ГУР.

Путин не стал отрицать прибытие военных из КНДР

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о северокорейских военных на территории РФ, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи. "Сегодня, по-моему, ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи - это уже наше дело", - сказал Путин 24 октября.

Комментируя информацию о появлении спутниковых снимков, на которых видно, что военные КНДР находятся на территории РФ, Путин не стал отвергать эти выводы. "Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - сказал он.

Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и КНДР 24 октября. По данным The Wall Street Journal, в документе есть секретный пункт, который допускает отправку военных КНДР на обучение к российским солдатам.

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