Мужчина напал с ножом на посетителей супермаркета на юге Санкт-Петербурга, пишет "Фонтанка". По данным издания, шесть человек получили ранения разной степени тяжести, четверых пострадавших госпитализировали.
"Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то там, завалился, [или его] там уже завалили", — рассказал журналистам очевидец.
По предварительным сведениям, серьезные ранения получили охранник магазина и одна покупательница.
Подозреваемый в нападении был задержан до прибытия правоохранительных органов. По данным "Фонтанки", это 44-летний мужчина. Издание со ссылкой на полицию характеризует его как "маргинального типа".
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