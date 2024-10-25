"Неадекват со входа в магазин начал швыряться бутылками шампанского, схватился за нож. Начал носиться по магазину. Мы все, естественно, от него сныкались куда подальше, свалили, быстро бросив все. Ну, собственно говоря, в середине зала он какую-то женщину догнал, тыкнул ее ножом в грудь, сверху. И там же или сам себя порезал как-то там, завалился, [или его] там уже завалили", — рассказал журналистам очевидец.