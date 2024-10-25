Заявление президента РФ Владимира Путина об окружении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области РФ не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 25 октября, написал в Telegram главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Заявление, которое было обнародовано главой страны-агрессора на саммите БРИКС, - об окружении украинских войск в Курской области - не соответствует действительности", - говорится в записи Сырского. "Это откровенная дезинформация, которая не отражает реальную ситуацию", - добавил он.

По версии Сырского, "украинские войска продолжают активные действия на Курском направлении". С 8 августа по настоящее время российские войска на этом участке фронта потеряли 17819 человек личного состава, из них - безвозвратно - 6662, ранеными - 10446, в плен взяты - 711, утверждал он.

По оценкам главнокомандующего ВСУ, потери РФ в военной технике составили - 45 танков, 256 боевых бронированных машин, 565 единиц автомобильной техники, 99 артиллерийских систем, пять реактивных систем залпового огня.

Путин: "Часть подразделений украинской армии окружена"

Путин 24 октября на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани, говоря о войне в Украине, заявил, что "часть подразделений украинской армии, в том числе в Курской области, блокирована, окружена". "Это - примерно около 2 тысячи человек", - уверял президент РФ.

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