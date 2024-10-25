Рукопожатие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша с российским диктатором Владимиром Путиным и объятие с белорусским диктатором Александром Лукашенко на саммите БРИКС в Казани вызывают сожаление и непонимание, заявила в пятницу премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"Печально. В международных организациях — и не только там — есть люди, которые считают, что можно вести переговоры с кем угодно", — сказала Шимоните журналистам.

"ООН — это организация всех стран мира. Генеральная ассамблея ООН приняла ряд резолюций, осуждающих вторжение России в Украину", — пояснила глава литовского правительства, добавив, что подобное поведение генерального секретаря ООН непонятно.

Партийный коллега Шимоните и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис также осудил поездку генерального секретаря ООН в Казань.

"Если Антониу Гутерриш решит уйти в отставку, Литва не будет его отговаривать", — написал Ландсбергис на платформе X.

"Гутерриш должен признать свою ошибку и взять на себя ответственность как за то, что он не посетил мирный саммит по Украине в Швейцарии, так и за встречу с военным преступником Путиным и объятие с ним и его сообщником Лукашенко", — выразил возмущение министр иностранных дел Литвы.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что визит генерального секретаря ООН в Россию дискредитирует всю организацию.

Она выразила сожаление, что институты, которые должны защищать западные ценности, не выдерживают проверки, несмотря на необходимость остановить агрессию и диктаторов.

"Очевидно, что и Путин, и Лукашенко используют визит Гутерриша в пропагандистских целях. Чиновник такого уровня, как генеральный секретарь ООН, должен понимать, что объятия с диктаторами, развязавшими войну, являются подарком не только Путину и Лукашенко, но и всем диктаторам мира. Поэтому этот визит не может называться защитой демократии, он дискредитирует всю ООН", — отметила Чмилите-Нильсен.

"К сожалению, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году мы наблюдаем, что международные институты, которые должны защищать демократию, правопорядок и международное право, не проходят проверку в тот момент, когда они должны остановить агрессию и диктаторов. Нельзя давать им возможность демонстрировать себя, обнимаясь с генеральным секретарем ООН. Будто международного ордера на арест Путина за военные преступления не существует", — сказала спикер Сейма, напомнив о выданном Международным уголовным судом ордере на арест Путина за военные преступления в Украине.

На саммите БРИКС в России Гутерриш призвал к "справедливому миру" в Украине в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи. Он также настоятельно призвал немедленно прекратить боевые действия в секторе Газа, Ливане и Судане.

Киев осудил визит Гутерриша в Россию, а Министерство иностранных дел Украины раскритиковало его за запланированную встречу с "преступником Путиным".

Их встреча состоялась на следующий день после того, как США заявили, что у них есть доказательства того, что Северная Корея отправила в Россию тысячи солдат.

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