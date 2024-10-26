Германия и Индия намерены углублять сотрудничество в сфере продвижения водорода как нового "зеленого" источника энергии в промышленности. Соответствующий документ - так называемая дорожная карта - был подписан в Нью-Дели на полях межправительственных консультаций германской и индийской стороны, сообщают мировые агентства в субботу, 26 октября.

Использование водорода на рынке энергоносителей расценивается в Германии как важный шаг на пути к переводу экономики на "зеленые" рельсы. В частности, при помощи H2 Берлин надеется добиться климатической нейтральности в таких сферах, как сталелитейная промышленность и производство цемента.

Сотрудничество Германии и Индии в сфере использования H2

Одна из целей сотрудничества ФРГ и Индии в водородной сфере - в долгосрочной перспективе увеличить экономическую привлекательность использования H2 в промышленности и поддержать торговлю в этой области. "За счет низких цен на электричество, произведенное из возобновляемых источников, у Индии есть потенциал стать производителем "зеленого" водорода, успешно конкурирующим с другими производителями на мировом рынке", - подчеркнул вице-канцлер ФРГ, министр экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек (Robert Habeck) в ходе визита в Нью-Дели.

Кроме того, Германия и Индия хотят развивать сотрудничество в области исследований и разработок и создавать больше возможностей для налаживания контактов между компаниями, работающими в сфере водородной промышленности. Берлин также намерен способствовать строительству в Индии терминалов для экспорта аммония, произведенного экологически чистым путем.

Между тем конкретные объемы поставок водорода из Индии в Германии на текущих межправительственных консультациях определены не были, уточняет агентство Reuters.

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