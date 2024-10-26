Президент США Джо Байден извинился за принудительное помещение детей индейцев в специнтернаты вдали от родных. Выступая с речью в резервации Gila River вечером в пятницу, 25 октября, он назвал специнтернаты "местами травм и террора".

По данным министерства внутренних дел США, с 1819 по 1969 годы в Соединенных Штатах было более 400 государственных интернатов. Индейских детей отбирали у их родителей и насильно поселяли в эти учреждения с целью их "ассимиляции" в белом обществе.

Не менее 973 погибших детей

Глава Белого дома назвал специнтернаты "одной из ужасных глав в американской истории", отметив, что многие американцы ничего об этом не знали. По сведениям МВД США, в стенах этих учреждений умерли не менее 973 детей, но реальное число жертв, по словам Байдена, "много, много выше".

Многие специнтернаты управлялись совместно с религиозными учреждениями. Из них поименно известны 87 католических интернатов. В июне Конференция римско-католических епископов принесла извинения за свои ошибки, указав, что интернаты оставили "общественную и индивидуальную травму", последствия которой ощущаются по сей день.

В ходе визита Джо Байдена сопровождала министр внутренних дел США Деб Хааланд - первый американский министр из представителей коренного населения Америки. В своей речи она отметила, что содержавшихся в специнтернатах детей сознательно лишали их языка, культуры и традиций. В интервью Native News Online она сообщила, что ее дедушка, бабушка и мать тоже содержались в специнтернатах, и это оказало травмирующее воздействие на ее собственную жизнь.

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