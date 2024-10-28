Вечером в понедельник, 28 октября, тысячи сторонников оппозиции в Грузии собрались у здания парламента в центре Тбилиси, чтобы выразить свое несогласие с результатами парламентских выборов, на которых, по данным, одержала победу правящая партия "Грузинская мечта", сообщает агентство AFP.

На фотографиях из Тбилиси видно, как несколько тысяч человек собрались у здания парламента. Они держат флаги Грузии, Европейского Союза и Украины.

На одном из плакатов также видна надпись на английском языке "Georgia is not Russia" ("Грузия — не Россия").

Поддержать протестующих приехала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Ранее она осудила фальсификации на выборах и призвала граждан выйти на протест. Президент также выступила с речью перед собравшимися.

Ранее сообщалось, что согласно предварительным результатам, объявленным избирательной комиссией, партия "Грузинская мечта" получила на выборах 54% голосов.

Тем временем прозападно настроенная президент Саломе Зурабишвили заявила, что эти результаты — тотальная фальсификация, и выразила подозрения относительно вмешательства России.

Эти результаты также отказалась признать проевропейская оппозиция, а крупнейшие объединения оппозиционных партий отказались занимать свои места в парламенте.

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