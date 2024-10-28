Американский лидер Джо Байден проголосовал досрочно на выборах президента США. Он заполнил бюллетень в понедельник, 28 октября, на участке для досрочного голосования в Нью-Касле (штат Делавэр), близ Уилмингтона, где находится его частная резиденция.

По данным агентства AP, глава Белого дома простоял около 40 минут, ожидая своей очереди. Он пообщался с избирателями и помог подкатить вперед пожилую женщину в инвалидном кресле, стоявшую перед ним.

На участке Байден показал удостоверение сотруднице комиссии, та попросила его оставить электронную подпись, затем разрешила пройти в кабинку. После того как президент скрылся за черной драпировкой, на участке раздались аплодисменты.

President Biden votes early in Delaware. pic.twitter.com/iPIZQVNA6q — CSPAN (@cspan) October 28, 2024

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