Окружная прокуратура Филадельфии, крупнейшего города штата Пенсильвания, подала в суд на миллиардера и владельца соцсети Х Илона Маска, а также возглавляемую им организацию America PAC за ежедневную раздачу по 1 миллиону долларов (около 925 тысяч евро) избирателям в колеблющихся штатах в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В постановлении говорится, что речь идет о "незаконной лотерейной схеме", которую необходимо срочно запретить, а также нарушении практики добросовестной торговли и прав потребителей. Прокуратура потребовала выдачу судебного запрета, который должен вступит в силу до президентских выборов 5 ноября.

"Это дело не касается вопроса, нарушили ли ответчики законы штата или федеральные законы, запрещающие подкуп избирателей. Напротив, это дело очень простое, так как America PAC и Маск, бесспорно, нарушают законодательные запреты", — утверждается в документе.

Кроме того, прокуратура обращает внимание, что America PAC предлагает избирателям поделиться своей персональной информацией в обмен на возможность выиграть крупную сумму денег, и использует "обманчивые, расплывчатые или вводящие в заблуждение" заявления. В частности, отсутствует полный свод правил лотереи, а утверждение Маска о случайности выбора победителя "недостоверно, поскольку все они посещали митинги в поддержку Дональда Трампа". Прокуратуру Филадельфии возглавляет сторонник Демократической партии Лоуренс Краснер.

Маск дал старт своей лотерее в начале октября. Организация America PAC пообещала, что миллион долларов каждый день будут выплачивать случайно выбранным избирателям в одном из семи колеблющихся штатов: Пенсильвании, Джорджии, Неваде, Аризоне, Висконсине, Мичигане и Северной Каролине. Именно в них, как ожидается, определится победитель выборов президента страны. Для участия необходимо ввести адрес своей электронной почты и подписать петицию в защиту первой и второй поправок к Конституции США (они гарантируют свободу слова и право на хранение и ношение оружия).

В Пенсильвании, помимо миллиона победителю лотереи, Маск намерен выплатить по 100 долларов (92,5 евро) каждому зарегистрированному избирателю, подписавшему петицию. Кроме того, во всех семи колеблющихся штатах подписанты получат еще по 47 долларов (43,5 евро), если убедят подписать документ еще одного избирателя.

Губернатор Пенсильвании, демократ Джошуа Шапиро, публично призвал правоохранительные органы начать расследование. "Я больше не генеральный прокурор Пенсильвании, я губернатор, но лотерея вызывает серьезные вопросы", — заявил Шапиро ранее в эфире телеканала NBC.

Федеральный закон прямо запрещает выплату денег за регистрацию для голосования или само голосование, и за это нарушители могут быть оштрафованы или приговорены к тюремному заключению, пишет пенсильванское издание Capital Star со ссылкой на экспертов по избирательному праву. Между тем опрошенные агентством Reuters эксперты разделились во мнении, нарушает ли происходящее на предвыборной компании федеральный закон.

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