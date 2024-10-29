Поддержка или предательство Украины — чего ждать от выборов в США?

От следующего американского президента будут зависеть перспективы вступления Украины в НАТО, продолжение поставок западного оружия и условия будущих мирных переговоров Киева с Москвой. Наблюдатели сходятся во мнении, что победу Камалы Харрис встретят в Киеве со значительно большим энтузиазмом, чем второй срок Дональда Трампа, чьи высказывания скорее играли на руку Кремлю. Но так ли все просто?

Харрис унаследует сложные решения

Внешняя политика была сферой экспертизы Джо Байдена в течение большей части полувека, который он провел на посту сенатора, вице-президента и наконец президента США. Он вел переговоры с Голдой Меир, Маргарет Тэтчер, Алексеем Косыгиным, Муаммаром Каддафи, Михаилом Саакашвили и Виктором Ющенко.

Камала Харрис строила карьеру в Калифорнии и переехала в Вашингтон в 2017 году, когда была избрана в Сенат США. Там она занималась в основном внутренней политикой. Дипломатия стала частью ее полномочий уже на посту вице-президента в администрации Байдена, когда ей были поручены переговоры с лидерами стран Центральной Америки с целью остановить массовую миграцию в США. Эта миссия не привела к успеху: по меньшей мере 8 млн человек незаконно пересекли южную границу страны за время президентства Байдена — в три раза больше, чем за первый срок Трампа.

В 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, и к задачам Харрис добавилась поддержка Киева. Она встречалась с украинским президентом Владимиром Зеленским уже семь раз, участвовала в переговорах с союзниками по НАТО и представляла США на Мюнхенской конференции по безопасности.

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Харрис говорит, что в случае победы она продолжит курс Байдена по поддержке Украины, отправляя военную помощь, отказываясь от переговоров с Кремлем без участия Киева и уважая право Зеленского решать, на каких условиях его страна готова к прекращению огня.

Ее слова звучат обнадеживающе для Украины, но есть нюанс. 5 ноября американцы выбирают не только президента, но и членов обеих палат Конгресса. Сейчас у республиканцев большинство в нижней Палате представителей, а у демократов — в Сенате; но соцопросы предрекают рокировку, в которой верхняя палата станет республиканской, а нижняя — демократической.

В случае республиканского контроля над Сенатом можно ожидать разных сценариев. Молодые правые популисты, вроде кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса и сенаторов Тома Коттона и Джоша Хоули, выступают против военной помощи Украине. Но старая гвардия их партии считает противостояние путинской России стратегическим интересом США.

И те, и другие, вне зависимости от личных взглядов, будут прислушиваться к Трампу, если он призовет блокировать инициативы Белого дома. Так уже было в 2023-2024 годах, когда по его инициативе республиканское большинство в нижней палате Конгресса восемь месяцев блокировало выделение средств Киеву — это было связано не собственно с Украиной, а со спором вокруг миграционного кризиса.

Но даже оптимистичный для Украины сценарий, в котором Харрис становится президентом и продолжает линию Байдена при поддержке обеих палат Конгресса, оставляет воюющую страну в крайне сложном положении. В Америке и в Европе "распространяются цинизм и усталость, и даже самые убежденные сторонники Украины признают, что возможности Запада поддерживать Киев в войне начинают иссякать", пишет обозреватель Washington Post Ишаан Тарур.

Поддержка США всегда поступала слишком поздно, и ее было слишком мало, говорится в статье под заголовком "Грядущее предательство Украины" на сайте Королевского института оборонных исследований (RUSI). В ней бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси напоминает, что Байден одной рукой помогал Украине, а другой — осторожничал, пытаясь предотвратить превращение конфликта в ядерный.

"В результате Украина чувствует, что она получила достаточно, чтобы не проиграть, но недостаточно, чтобы победить", — пишет эксперт. Эта политика, скорее всего, продолжится и при Харрис, предполагают авторы анализа Brookings Institution, либерального исследовательского центра в Вашингтоне.

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Столкнувшись с упорным нежеланием Соединенных Штатов одобрять более радикальные меры, за последние месяцы даже ближайшие друзья Украины стали сомневаться в шансах ВСУ выйти на границы 1991 года. "Самым вероятным исходом войны будет временное оставление части территории Украины под российской оккупацией", — сказал президент Чехии Петр Павел в сентябре.

Источники газеты Financial Times в окружении Харрис говорят о том, что она не будет добиваться немедленного перемирия в ущерб интересам Украины, но поддержит усилия по окончанию войны. По плану Зеленского это предполагает приглашение и затем вступление Украины в НАТО, но Харрис пока что не высказывалась однозначно на этот счет. В интервью CBS она сказала, что займется этим вопросом, "когда и если до него дойдет дело".

Вашингтон гадает о планах Трампа

Либеральные оппоненты республиканского кандидата описывают его внешнюю политику как непредсказуемую импровизацию, движимую симпатией к авторитарным лидерам вроде Владимира Путина или анти-либерально настроенным главам демократических государств, от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и венгерского премьера Виктора Орбана до президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Но нейтральный взгляд на внешнюю политику Трампа обнаруживает в ней и несколько четких принципов, таких как курс на противостояние с Китаем и неприязнь к войнам и вооруженным конфликтам. За четыре года в Белом доме и почти столько же в статусе бывшего президента он последовательно выступал против военных конфликтов — и с участием США, и вообще. Например, несмотря на свою безусловно произраильскую позицию, экс-президент высказывался о необходимости прекращения войны в Газе. "Ему не особенно нравятся войны", — отмечал Питер Бэйкер, главный корреспондент газеты New York Times в Белом доме.

Войну в Украине Трамп тоже считает необходимым остановить как можно скорее. Он даже обещал договориться о прекращении огня за 24 часа, если будет избран президентом, но оговаривался, что во всяком случае достигнет этого до инаугурации в январе 2025-го.

Проблема в том, что Трамп не говорит, как он планирует это сделать. "У меня есть очень четкий план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть идея, не совсем план, а скорее идея в отношении Китая, — сказал Трамп в сентябре. — Но я не могу раскрыть эти планы, потому что если я раскрою их, я не смогу их воплотить. Они не будут успешными. Неожиданность — часть [успеха]".

Изоляционисты против старой школы

В условиях неизвестности сторонники и противники толкуют планы Трампа по-своему. "Он говорит: "Да я все это в первый же день закончу". Но знаете, что это значит на самом деле? Речь идет о капитуляции", — считает Харрис.

Эта оценка отчасти объясняется сообщениями в американских СМИ о том, что план Трампа предполагает фактическую сдачу Украиной своих территорий — в первую очередь, Крыма и Донбасcа. В этих публикациях приводятся слова людей, говоривших на эту тему с самим экс-президентом или его советниками.

Fоtо: AP/Scanpix/LETA

Однако позиции разных фигур в окружении Трампа различаются кардинально и отражают скорее их личные взгляды. Кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс — один из самых ярых критиков помощи Украине. Он выступает за заморозку конфликта по линии соприкосновения и прекращение поставок вооружений. Цель Зеленского восстановить Украину в границах 1991 года он называет фантастикой. Такие же взгляды публично выражали другие сторонники Трампа, чьи взгляды принято характеризовать как изоляционистские.

Однако есть в окружении экс-президента и интернационалистское крыло, которое считает противостояние путинской России важным принципом внешней политики США. Майк Помпео, бывший директор ЦРУ и госсекретарь в администрации Трампа, в статье "Мирный план Трампа для Украины" обещает ужесточение санкций против Москвы и вступление Украины в НАТО в случае победы республиканского кандидата на выборах.

К кому из этих двух групп прислушается Трамп, если победит, неизвестно. Но он настаивает на том, что будет вести параллельные переговоры и с Путиным, и с Зеленским. Это идет вразрез с политикой администрации Байдена, которая считает суверенным правом Киева решать условия будущего перемирия.

Что будет, если Трамп победит на выборах, предложит Зеленскому и Путину сделку и Зеленский ее отвергнет? Фигуры из популистского крыла Республиканской партии давали понять, что тогда Белый дом прекратит военную и финансовую помощь Украине.

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Примером из прошлого может служить блокировка поставок противотанковых комплексов "Джавелин" из США в Украину в 2019 году, когда Зеленский отказался открывать расследование против Байдена по просьбе Трампа. Этот инцидент лег в основу импичмента, который Трампу объявила нижняя палата Конгресса, находившаяся под контролем демократов.

Скептическое отношение Трампа к НАТО тоже может помешать военной помощи Украине. Экс-президент убежден, что члены альянса полагаются на защиту Америки вместо того, чтобы увеличивать собственные оборонные расходы. И если раньше его требования к союзникам вызывали возмущение в Европе, то после вторжения России в Украину все изменилось. В этом году 23 члена альянса обещают потратить 2% своего ВВП на оборону; в 2022-м этого порога достигали девять стран, а в 2014-м — всего три.

Невозможно предсказать и как сложатся отношения Белого дома с Кремлем, если Трамп будет избран на второй срок. В риторике демократов лидер республиканцев — обожатель Путина и чуть ли не агент ФСБ. Сам Трамп утверждает, что у него прекрасные отношения с Путиным.

В последнее время экс-президент, ссылаясь на венгерского премьера Орбана, любит рассказывать, что Россия его боялась. Он говорит, что в годы его правления Путин уже подумывал о полномасштабном вторжении в Украину, но он, Трамп, российского лидера от этого отговорил. В недавнем интервью он даже утверждал, что пригрозил Путину ударом по Москве (в Кремле отказались комментировать это заявление).

Но реальная история отношений первой администрации Трампа с Кремлем сложнее и либеральной карикатуры, и бравады самого экс-президента. В годы его правления вводились новые санкции, 60 российских дипломатов были высланы из США, а в Сиэтле было закрыто генконсульство России.

В те же годы Вашингтон вышел из соглашений о контроле за вооружениями — двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который заключили еще Рональд Рейган и Михаил Горбачев, и многостороннего Договора по открытому небу. Россия вышла из них вслед за США.

Именно Трамп в 2017 году снял эмбарго на поставки американских противотанковых комплексов "Джавелин" в Украину.

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Все это привело к тому, что Путин без ностальгии вспоминает это время: "Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России".

И вне Украины у администрации Трампа было мало общего с Кремлем. Санкции против Венесуэлы и Кубы, выход из ядерной сделки с Ираном, убийство иранского генерала Касема Сулеймани, перенос посольства в Иерусалим и признание израильского суверенитета над Голанскими высотами — все эти шаги Москва критиковала.

Все это дает основания Мику Райану, военному эксперту и отставному генералу австралийской армии, предполагать, что если во время потенциального второго срока Трампа переговоры с Путиным зайдут в тупик, американский президент может пойти против России и увеличить поддержку Украины.

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