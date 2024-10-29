Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал провести "прозрачное расследование" предполагаемых фальсификаций на выборах в парламент Грузии.

"Центральная избирательная комиссия Грузии и соответствующие органы должны расследовать нарушения, давление и запугивание избирателей, которые влияют на общественное доверие к процессу, о чем сообщают наблюдатели. Эти нарушения должны быть быстро, прозрачно и независимо устранены", - говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской службой внешнеполитической деятельности во вторник, 29 октября.

Глава дипломатии ЕС назвал "очень тревожными" события в Грузии после прошедших 26 октября парламентских выборов. По словам Борреля, международные наблюдатели фиксировали нарушения как в ходе избирательной кампании, так и в день выборов, и они "также не признали выборы свободными и справедливыми".

"Нужно обратить вспять откат от демократии в стране"

Боррель напомнил, что "Грузия является страной-кандидатом в ЕС и как таковая должна продемонстрировать свою приверженность европейским ценностям, начиная с полной прозрачности избирательного процесса". "Целостность выборов и соблюдение верховенства закона являются краеугольными камнями демократии и неотъемлемой частью пути к вступлению в ЕС", - заявил он. При этом дипломат указал, что "народ Грузии на протяжении нескольких месяцев демонстрирует свою привязанность к демократическим ценностям и стремлению своей страны к евроинтеграции".

"Они заслуживают ясности в избирательном процессе и уверенности в легитимности следующего правительства. Важно, чтобы протесты и реакция правительства на них оставались мирными", - сказал Боррель, призвав грузинские власти "обратить вспять откат от демократии в стране и гарантировать благоприятную среду для СМИ, гражданского общества и оппозиции, которые составляют плюралистическое, демократическое общество".

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