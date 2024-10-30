В ночь на среду, 30 октября, российские войска вновь атаковали Киев. По сообщениям в Telegram мэра украинской столицы Виталия Кличко, над городом были зафиксированы несколько БПЛА, работала ПВО. В Соломенском районе города был взрыв, а обломки дрона упали на один из домов.

"В жилом доме в Соломенском районе, куда попали обломки дрона, сейчас девять пострадавших. Среди них - 11-летняя девочка. Всем медики оказали помощь на месте", - написал Кличко в 4.49 по Киеву.

Спустя несколько минут после этого столичный глава сообщил, что возникший вследствие падения обломков дрона пожар был оперативно ликвидирован. КГВА уточнила, что из жилого здания были эвакуированы 18 человек.

По сообщению штаба Воздушных сил ВСУ в Telegram, помимо Киева и области, российские дроны в ночь на 30 октября также были зафиксированы над территориями Харькова, Хмельницкого и Кременчуга и соответствующих областей.

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