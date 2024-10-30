Ночью на верфи Devonshire Dock Hall в городе Барроу-ин-Фернесс на северо-западе Великобритании произошел "значительный пожар", заявила местная полиция. Там строят британские атомные подводные лодки.

В результате происшествия пострадали два человека, они госпитализированы с подозрением на отравление продуктами горения. Все находившиеся на верфи люди были эвакуированы, местным жителям рекомендовано закрыть двери и окна и по возможности не выходить на улицу.

Риск ядерного инцидента отсутствует, добавили в полиции. В компании BAE Systems, которая владеет верфью, заявили, что сотрудничают с экстренными службами в тушении пожара.

Как отмечает Associated Press, расположенная в 350 км к северо-западу от Лондона верфь была возведена 150 лет назад. В настоящее время на ней строятся несколько атомных подводных лодок для Королевского флота Великобритании. Речь идет о субмаринах типа Astute и Dreadnought, пишет dpa.

Концерн BAE Systems — один из крупнейших в мире производителей вооружений. В перечень его продукции входят также танки и истребители, а производимые им вооружения получает в том числе Украина.

В августе 2023 года Украина заключила с BAE Systems договор о совместном производстве вооружений. Весной 2024 года BAE Systems подписала с Минобороны Великобритании соглашение на проведение техобслуживания, ремонта и восстановления легкого оружия в Украине.

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