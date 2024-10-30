Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается идти в прокуратуру на допрос, куда ее вызвали в связи с расследованием на предмет возможных фальсификаций на парламентских выборах, передает "Медуза".

"Я не собираюсь идти в прокуратуру", — заявила Зурабишвили на пресс-конференции, которую она проводила на английском языке.

Зурабишвили назвала вызов ее в прокуратуру для предоставления доказательств фальсификации нерелевантным, поскольку прокуроры должны сами вести расследование. "В любом стандартном расследовании собирать доказательства — это обязанность следственного органа. Я никогда не видела, чтобы следственный орган просил президента предоставить доказательства, связанные с выборами", — заявила Зурабишвили.

Она добавила, что каждый должен делать свою работу, и прокуратуре следует сосредоточиться на обязанности провести расследование и "прекратить сведение политических счетов с президентом".

Обращаясь к публике, Зурабишвили сказала, что в Грузии наблюдается попытка "подогреть напряжение и страх на фоне разочарования из-за украденных голосов". "Психологическое давление оказывается и на вас, и на меня. Но я не боюсь! Вам тоже не стоит бояться! Все пройдет спокойно, и истинные результаты появятся", — заявила президент.

Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" получила на них 53,9% голосов и большинство в парламенте. Однако оппозиция с результатами не согласилась. Саломе Зурабишвили назвала выборы "тотальной фальсификацией" и заявила, что не признает их, а все четыре оппозиционные партии, преодолевшие пятипроцентный барьер объявили, что бойкотируют новый парламент.

30 октября прокуратура Грузии после обращения Центризбиркома начала расследование на предмет возможных фальсификаций — и вызвала Зурабишвили на допрос 31 октября. Один из лидеров оппозиции Зураб Джапаридзе призвал президента не ходить в прокуратуру, сказав, что в оппозиции также не намерены идти туда, поскольку не доверяют прокуратуре.

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