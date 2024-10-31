В Испании начали искать виновных в том, что мощные паводки, накрывшие во вторник города провинции Валенсия, унесли десятки жизней. Пресса и пользователи соцсетей обвиняют спасателей в том, что они слишком поздно выдали предупреждение, а власти — в том, что они в целом не были готовы к такому бедствию.

По последним данным, из-за мощных ливней и последовавших паводков на востоке Испании погибли по меньшей мере 95 человек.

При этом служба гражданской обороны выдала предупреждение об опасности только в четверть девятого вечера во вторник, когда многие населенные пункты уже были затоплены.

"Масштаб этой трагедии поднимает вопрос, не было ли население оповещено слишком поздно: Гражданская оборона разослала предупреждения, когда паводки уже затопили города", — гласит заголовок на сайте ведущей испанской газеты El Mundo.

Газета отмечает, что сотни людей провели ночь со вторника на среду в промышленных зонах или в машинах на дорогах, потому что к вечеру дороги уже оказались перерезаны потоками воды.

"Меня, как мэра, никто не предупредил, что река Магре может выйти из берегов. А она залила город водой, занесла грязью и мусором", — пожаловался мэр городка Алькульдия Андреу Салом.

С другой стороны, как считает климатолог из Университета Аликанте Хорхе Ольсина, метеорологическая служба Испании ясно предупредила людей, что им следует оставаться дома, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

"Но люди хотят продолжать жить обычной жизнью, даже когда получают "красное" предупреждение", — сказал Ольсина в эфире радиостанции Cadena Ser.

Некоторые граждане обвиняют власти провинции Валенсия в том, что они экономили на спасательной службе.

Главе провинции, консерватору Карлосу Масону пришлось заново оправдывать свое решение упразднить службу чрезвычайных ситуаций UVE.

UVE была создана левыми политиками, которые были у власти в провинции до последних выборов. Выиграв в прошлом году выборы, Карлос Масон немедленно упразднил это новое учреждение, заявив, что польза от него неочевидна, а затраты — непропорциональны преимуществам.

Это решение сейчас снова критикуют оппоненты Масона и его консервативной Народной партии.

Правительство провинции Валенсия в ответ заявило, что UVE на самом деле была фиктивной организацией: "Ноль пожарных, ноль материального обеспечения, ноль эффективности".

Карлоса Масона упрекают еще и в том, что он во вторник пообещал, что с шести вечера ливни ослабнут. Вместо этого вечером потоки воды уже заливали города и деревни, уносили автомобили и смывали дороги.

Масон на это отвечает, что спасательные службы были в состоянии повышенной готовности еще с понедельника, а дать людям конкретные рекомендации, что делать, было очень трудно из-за экстраординарного характера бедствия.

"Эксперты говорят об абсолютно беспрецедентной ситуации", — сказал глава провинции.

Активисты борьбы с изменением климата считают, что паводки в Испании еще раз напоминают о необходимости быстро и решительно действовать, чтобы остановить глобальное потепление.

"Изменение климата — это не абстрактное понятие, а реальность, которая влияет на наши жизни, а в данном случае — забирает жизни", — сказала глава испанского отделения Greenpeace Эва Салданья.

Хорхе Ольсина, ученый из Университета Аликанте и соавтор недавно вышедшего доклада о проявлениях изменения климата в Испании, считает, что мощные ливни и паводки в Валенсии — это именно одно из таких проявлений.

По словам климатологов, непосредственной причиной нынешнего наводнения было сочетание многих факторов, однако постепенно нагревающаяся в результате глобального потепления атмосфера повышает вероятность таких стихийных бедствий.

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