Несмотря на рекордные военные расходы в мире, малые и средние оборонные компании в Европе имеют проблемы с доступом к финансированию, пишет Reuters.

Малые и средние оборонные компании в Европе испытывают трудности с доступом к финансированию, необходимому для внедрения инноваций и расширения производственных линий, даже несмотря на повышенный спрос из-за войны в Украине и других конфликтов, пишет в четверг, 31 октября, агентство Reuters. Оно побеседовало с представителями примерно десятка компаний, правительственными чиновниками и экспертами оборонного сектора, и все соглашаются, что европейским правительствам следует подумать, как улучшить доступ к финансированию для небольших предприятий.

По словам собеседников, отсутствие доступа к государственному финансированию, бюрократические препятствия и нежелание банков выдавать кредиты из-за опасений нарушить экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) препятствуют развитию малого и среднего оборонного бизнеса в Европе. "Большинство проблем, с которыми сталкивалась индустрия обороны и безопасности в последнее время, продолжают существовать или даже усугубляются", - сказал Reuters президент Ассоциации оборонной промышленности Чехии Иржи Гинек.

Компании вынуждены искать финансирование за пределами ЕС

Согласно отчету Европейской комиссии за 2024 год, малые и средние предприятия оборонного сектора ЕС столкнулись с дефицитом долгового финансирования в размере от 1 млрд евро до 2 млрд евро, что сдерживает их рост, вынуждает сокращать операции и искать финансирование за пределами Европейского Союза.

Слишком строгая трактовка критериев ESG часто приводит к политике исключения со стороны банков и инвестиционных фондов в ЕС, говорится в отчете. "В секторе с длинными циклами разработки и значительными капитальными потребностями недостаток финансирования может сдерживать способность компании к инновациям, расширению или даже поддержке текущей деятельности", - отмечает Еврокомиссия.

При этом, по ее оценке, четкое разъяснение финансовому сектору, как управлять рисками в области устойчивого развития, может улучшить доступ к финансированию.

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