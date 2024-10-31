В Германии будут закрыты все три иранских генеральных консульства в ответ на казнь в Иране гражданина ФРГ Джамшида Шармахда. Об этом объявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет "Медуза" со ссылкой на Tagesschau.

Закрыты будут консульства во Франкфурте, Мюнхене и Гамбурге. Посольство Ирана в Берлине продолжит работать.

Как сообщает Tagesschau, 32 сотрудника консульств должны будут покинуть Германию в том случае, если у них нет немецкого гражданства.

29 октября в МИД Германии вызвали поверенного в делах Ирана в Берлине. "Мы выразили решительный протест против действий иранского режима и оставляем за собой право принять дальнейшие меры", — заявили в министерстве.

Джамшид Шармахд имел двойное гражданство Германии и Ирана, а также вид на жительство в США. По версии Ирана, он возглавлял "террористическую" группировку "Тондар" и "руководил из Америки вооруженными и террористическими актами в Иране". Власти Ирана объявили о задержании Шармахда в августе 2020 года. Его обвинили в причастности к взрыву в мечети в Ширазе 12 апреля 2008 года, в результате чего погибли 14 человек и более 200 получили ранения. По данным МИД ФРГ, иранские спецслужбы похитили Шармахда в Дубае, где он делал пересадку. Верховный суд Ирана приговорил его к смертной казни в 2023 году. 28 октября 2024 года приговор привели в исполнение.

Дочь Шармахда Газель, проживающая в США, обвинила Берлин и Вашингтон в том, что они бросили ее отца "на всех переговорах по освобождению заложников", пишет Deutsche Welle. Она потребовала возвращения тела ее отца в США, чтобы родственники могли с ним проститься.

Анналена Бербок ранее заявила, что немецкие дипломаты неоднократно предупреждали Тегеран, что казнь Шармахда "будет иметь серьезные последствия".

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