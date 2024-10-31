Газовые хранилища Европейского Союза заполнены на 95%, что превышает установленный государствами-членами целевой показатель. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи в четверг, 31 октября.

"Это дает нам возможность сохранить стабильные поставки и цены будущей зимой, а также продлить отказ от импорта российского ископаемого топлива", – прокомментировала эти данные еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Запасы газа в ЕС покрывают треть годового потребления газа

Данные ассоциации Gas Infrastructure Europe свидетельствуют, что по состоянию на 29 октября заполненность европейских газохранилищ составила 95,22%. В них находится свыше 100 млрд кубометров газа, что покрывает приблизительно треть от годовых потребностей ЕС.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Евросоюза договорились, что каждый год к 1 ноября хранилища газа в странах-членах ЕС должны быть заполнены на 90 процентов.

В Германии, которая ставила целью заполняемость в 95%, газохранилища заполнены уже на 98,04 процента.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !