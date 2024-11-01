"Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда". Примерно так, как в рассказе Чехова, восемь лет назад относились в Германии к возможной победе Дональда Трампа, когда он первый раз баллотировался в президенты США. Над ним тогда издевались и подсмеивались не только юмористы, но и вполне серьезные политические деятели. О последствиях его победы никто даже не думал.

Сейчас ситуация иная. Немецкие политологи, политики, экономисты и научно-исследовательские центры просчитывают варианты развития событий и оценивают последствия на тот случай, если по итогам президентских выборов США 5 ноября Дональд Трамп во второй раз заселится в Белый дом.

Упущенный шанс решить все вопросы еще с Байденом

Впрочем, внешнеполитический эксперт фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt) считает, что и в этот раз в Германии плохо подготовились к возможной победе Трампа. Надо было многие еще открытые вопросы в двусторонних германо-американских отношениях урегулировать, пока хозяином Белого дома был Джо Байден, сказал Хардт в пятницу, 1 ноября, в интервью общественно-правовому второму каналу телевидения ФРГ (ZDF). Договориться с Трампом, предупредил он, будет труднее.

"Известно, что Дональд Трамп - сторонник штрафных пошлин в особенности в отношении Германии. Эти пошлины сейчас только приостановлены, они не отменены. И я опасаюсь, что они могут быть очень быстро реактивированы", - заявил Хардт. Он напомнил также о том, что Дональд Трамп требует от Германии и других европейских партнеров по НАТО быстрее и больше выделять средств на оборону. "Это по сути дела верно, - считает депутат. - Но решения на этот счет должны принимать мы в Германии и Европе сами".

Плюс проблема Китая, которую Хардт называет "тотально критической темой". Трамп в случае своего избрания намерен проводить более конфронтационный курс в отношении Китая, что станет проблемой для немецкой экономики.

"Немецкая экономика зависит не только от импорта из Китая, но и от экспорта в Китай высококачественных товаров - автомобилей, станков и оборудования, - поясняет Юрген Хардт. - И если произойдет охлаждение экономических отношений США с Китаем, что коснется и нас в Европе, то это будет иметь очень негативные последствия с точки зрения сохранения рабочих мест и прибыльности немецких фирм".

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