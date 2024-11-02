Министр обороны США Ллойд Остин приказал направить в ближневосточный регион дополнительные эсминцы для противоракетной обороны (ПРО), эскадрильи истребителей и самолеты-заправщики, а также несколько дальних ударных бомбардировщиков B-52 ВВС США. Об этом говорится в пятницу, 1 ноября, в заявлении пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По его словам, мера предпринимается в связи с защитой сил и граждан США в регионе, обороной Израиля и деэскалацией путем сдерживания и дипломатии. Силы начнут прибывать в ближайшие месяцы на фоне подготовки к отбытию авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln, добавил Райдер.

Переброска на фоне развертывания системы THAAD в Израиле

Переброска осуществляется с учетом решения о развертывании системы противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) в Израиле, а также постоянного присутствия амфибийно-десантной группы/морского экспедиционного подразделения (ARG/MEU) в Восточном Средиземноморье, уточнили в Пентагоне.

Перемещения "демонстрируют гибкий характер глобальной оборонной позиции США" и их способность развертывать силы по всему миру "в кратчайшие сроки для противодействия меняющимся угрозам нацбезопасности", указал Райдер.

Предостережение Ирану, его партнерам и прокси-силам

Остин продолжает давать понять, что если Иран, его партнеры или прокси-силы воспользуются моментом, чтобы атаковать американцев или интересы США в регионе, Вашингтон примет "все необходимые меры для защиты своего народа", добавил пресс-секретарь.

В середине августа Вашингтон направил в регион оснащенную крылатыми ракетами атомную подводную лодку USS Georgia (SSGN 729).

Остин также распорядился ускорить переброску в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил США авианосца USS Abraham Lincoln с истребителями F-35C.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили более 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла. Согласно последним данным, в плену ХАМАС остаются 97 израильтян. По сведениям ЦАХАЛ, не менее 30 из них уже мертвы. Израильские власти опасаются, что это число может быть больше.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 42 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Во второй половине сентября Израиль объявил о проведении "упреждающей военной операции" против "Хезболлах". В результате израильских авиаударов были убиты несколько руководителей террористической группировки, включая ее лидера Хасана Насраллу и его преемников. В конце сентября ЦАХАЛ также начал "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана.

Иран, который финансирует группировку "Хезболлах", тоже уже дважды наносил удары по территории Израиля с помощью беспилотников и баллистических ракет, требуя прекратить военные операции в секторе Газа.

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