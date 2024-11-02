Российская армия значительно ускорила темпы наступления в Донецкой области. За первые два месяца осени ей удалось взять там под контроль значительную территорию, площадь которой, по словам экспертов, является рекордной с начала полномасштабной войны. Некоторые военные и политики в Украине заговорили о том, что украинский фронт "посыпался".

Это перевод статьи с сайта Украинской службы Би-би-си. Оригинал можно прочитать здесь.

"Все мы знаем — и я тут не открою военную тайну, — что фронт у нас посыпался", — заявил в интервью 27 октября украинский генерал Дмитрий Марченко, руководивший в начале войны обороной Николаева.

Причинами такого "обвала фронта" он назвал нехватку в Вооруженных силах Украины боеприпасов и личного состава, а также "разбалансировку управления" — в частности, частую смену командующих воинскими подразделениями и переброску на новые направления неподготовленных частей (как, например, произошло в начале октября под Угледаром).

Тезис о том, что "фронт сыплется", мгновенно подхватили российские пропагандисты и Z-каналы, а также отдельные украинские политики и военкоры.

Что же на самом деле происходит на линии соприкосновения в Донецкой области?

Подготовка к решающему штурму

29 октября российское Министерство обороны сообщило о захвате города Селидово, в 15 км от Покровска.

Долгое время украинским силам удавалось удерживать этот населенный пункт, но со второй половины октября российские войска постепенно смогли обойти его с флангов, отрезав пути снабжения, а затем начали штурм жилых кварталов. Чтобы не попасть в окружение, Силы обороны Украины, очевидно, отступили из города, после чего довольно быстро его занял противник.

Генштаб ВСУ ситуацию вокруг Селидово не комментирует, но 30 октября близкий к украинскому командованию аналитический центр DeepState подтвердил, что город полностью оккупирован противником.

Падение Селидово открывает российским частям путь к наступлению на южный фланг Покровска, а также позволяет продолжить движение в сторону северных окраин Курахово.

По словам высокопоставленного источника Би-би-си в украинском командовании, вероятно, в ближайшее время основными целями российских атак будут именно эти два города — важные логистические и промышленные центры Донбасса.

По состоянию на начало ноября от линии фронта Покровск отделяют около 6 км.

Что касается Курахово, по данным российских военных блогеров, армия РФ уже пытается закрепиться на его южной окраине.

По информации Би-би-си, украинское командование направляет на защиту обоих населенных пунктов дополнительные подразделения.

Однако не исключено, что россияне попытаются повторить там маневр, который им уже удался в случае с Угледаром и Селидово: не штурмовать город "в лоб", а обойти его с флангов.

Бывший начальник управления стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ полковник Евгений Сасько называет этот тактический прием россиян "жующие челюсти": с севера и юга на флангах формируются мощные "челюсти", которые постепенно расшатывают и "разжевывают" оборону вокруг города, что в итоге приводит к его падению.

Тот же сценарий может быть повторен и в районе Курахово, если российские войска попытаются обойти город западнее, в районе двух расположенных на трассе Запорожье-Донецк сел: Андреевки и Константинополя.

Именно в сторону этого чрезвычайно важного для Украины логистического маршрута российские войска сейчас наступают с юга и севера одновременно. От обоих флангов до трассы сейчас остается порядка 11 км.

"Надеюсь, что в результате встречных ударов (россиян) на Андреевку не появится "Кураховский карман" и "пожевать челюстями" там не получится", — пишет полковник Сасько.

Менее амбициозный вариант для россиян — с севера обойти Кураховское водохранилище и перерезать трассу в районе западного пригорода Курахово, села Дачное. В этом случае россиянам также важно взять под контроль село Успеновка, расположенное на 8 км южнее. Здесь сходятся дороги из Курахово, Дачного, Катериновки и Большой Новоселки. Последнюю трассу российская армия уже перерезала в районе Шахтерска.

Ситуация в районе Покровска для ВСУ также не слишком благоприятна. Еще в конце лета за счет привлечения резервов защитники Украины смогли остановить стремительное продвижение противника к восточным окраинам этого города и его спутника Мирнограда. Перерезать важную трассу Покровск-Константиновка россиянам не удалось.

Но теперь, после падения Селидово, российские подразделения могут вновь активизировать движение в этом районе, только уже обходя город с юга, вдоль русла реки Соленой и железнодорожного полотна в направлении поселков Новотроицкое и Шевченко.

В окрестностях самого Покровска, как заявил 30 октября в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации города Сергей Добряк, подразделения ВСУ сейчас возводят укрепления.

Въезд и выезд из города будут временно ограничены, предупредил он.

"Фортификационные сооружения строятся в Покровске, и уже мы заходим в город, и определенные участки города будут блокироваться… Сейчас в городе уже построено несколько эшелонов, которыми частично будут перекрыты улицы и микрорайоны Покровска", — пояснил глава города журналистам.

По его данным, в ходе обстрелов уничтожено порядка 80% инфраструктуры, имевшейся в городе до войны, однако там все еще остается почти 12 тысяч жителей, 55 из которых — дети.

Можно ли назвать это обвалом фронта?

Согласно подсчетам аналитиков немецкого издания Welt, с начала октября российские войска захватили 478 км² украинской территории. С момента окончания активной фазы боевых действий в марте 2022 года это абсолютный рекорд.

По данным украинского проекта DeepState, в прошлом месяце россиянам удалось занять около двух десятков населенных пунктов, включая Угледар и Селидово.

Израильский военный эксперт Давид Гендельман уверяет, что речь в данном случае идет скорее о грамотно организованном отступлении украинских сил в условиях значительного превосходства противника в живой силе и в воздухе. При этом на самом деле движутся российские войска довольно медленно.

"Подобные заявления об "обвале фронта" — это в основном эмоции. До реального обвала там далеко", — говорит аналитик в интервью Би-би-си и добавляет, что в ходе этой войны фронт "сыпался" только однажды — причем с российской стороны.

"Последний раз такое случалось осенью 2022 года именно с российской стороны, когда произошел украинский прорыв на Харьковском направлении, — говорит он. — Вот там действительно посыпался фронт на конкретном большом участке".

В сентябре 2022 года ВСУ смогли прорвать российскую оборону возле города Балаклея в Харьковской области и за короткий промежуток времени освободили большую территорию. При этом на некоторых участках отступление россиян было хаотичным, они попадали в окружение и оставляли брошенными значительные запасы оружия и боеприпасов.

В отличие от той ситуации, отступление ВСУ из населенных пунктов южного и центрального Донбасса происходит в основном организованно, часто с арьергардными боями — в условиях, когда дальнейшая оборона этих территорий грозит значительными потерями.

Это резко контрастирует с тактикой предыдущих лет, особенно ярко проявившейся в 2023 году в ходе боев за Бахмут. Тогда за время уличных боев в городе ВСУ потеряли большое количество подготовленных бойцов.

На сегодняшний день основной проблемой Украины Гендельман считает нехватку в ВСУ живой силы. Из-за недостатка личного состава армия вынуждена распылять силы на разных участках фронта, что и позволяет россиянами бить между подразделениями встык или продавливать "уставшую" оборону противника.

Директор военных программ Центра Разумкова, полковник запаса ВСУ Николай Сунгуровский, говорит, что, помимо проблем с мобилизацией, российское наступление на Донбассе выявило в украинском руководстве еще ряд недостатков.

"Да, это не обвал фронта, но — действительно, есть серьезные недостатки и серьезные проблемы. Все зависит от того, как быстро и содержательно отреагирует на них власть", — заявил Сунгуровский в беседе с Би-би-си.

Он указывает на недостаточную подготовку командного состава ВСУ, проблемы управления и военной организации. Некоторые вопросы уже решаются армейским командованием, но чтобы наладить систему, нужны активные действия и со стороны политической власти в Киеве.

Возможно ли в таких условиях удержать Покровск и Курахово от оккупации?

"Если говорить о краткосрочной перспективе, это возможно за счет применения оперативных и стратегических резервов, — отмечает Сунгуровский. — Но они пока не все и не в полной мере готовы. А во-вторых, я так понимаю, что создавались они, скажем так, для зимне-весеннего контрнаступления. И их очень не хочется использовать именно сейчас, поскольку это повлияет на дальнейшие планы ВСУ".

Источник Би-би-си в политическом руководстве Украины признает, что ситуация на фронте "очень плохая". Но надеется, что, во-первых, в начале ноября российское наступление несколько замедлится из-за непогоды.

Кроме того, неопределенность в смысле дальнейших перспектив войны должна исчезнуть после президентских выборов в США.

"Ситуация очень плохая, но не катастрофическая, — резюмирует чиновник. — Подчеркиваю, это еще не катастрофа".

Он не исключил, что Покровск и Курахово могут пасть в ближайшие месяцы, однако подчеркнул: главная цель — не просто сохранить Украину как государство, но и не потерять больше ни одного областного центра. Очевидно, речь может идти о Херсоне и Запорожье, которые Владимир Путин публично называет "российской территорией" и требует "вывести" из этих областных центров украинские войска.

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