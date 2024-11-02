На "Госуслугах" вечером 1 ноября появилась форма для регистрации крупных каналов и пабликов с аудиторией более 10 тысяч человек, сообщило министерство цифрового развития РФ. Об этом сообщает Медуза.

Регистрация доступна для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан России и иностранцев с подтвержденной учетной записью, сообщили в министерстве. "После добровольной идентификации каналы/страницы будут включаться Роскомнадзором в специальный перечень", — добавили в ведомстве.

При заполнении формы блогер должен выбрать из списка название социальной сети, в которой ведет страницу. Для выбора доступны 13 платформ: Twitch, Livejournal, "Дзен", Yappy, Youtube, Telegram, Likee, Pinterest, Rutube, "ВКонтакте", "Одноклассники", Tiktok, "Пикабу".

При этом в списке платформ отсутствуют Instagram и Facebook, которые принадлежат компании Meta, объявленной в России "экстремистской". Также в списке отсутствует соцсеть X (бывший твиттер). В России доступ ко всем трем упомянутым платформам ограничен.

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