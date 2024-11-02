Испанские власти объявили, что на ликвидацию последствий разрушительного наводнения в Валенсии направлены еще 500 военнослужащих. Число погибших в результате стихийного бедствия уже превысило 200 человек, и многие местные жители обвиняют власти в том, что они своевременно не предупредили их об угрозе и крайне медленно отреагировали на происходящее.

В северо-восточных и южных районах Испании до воскресенья продолжат действовать предупреждения об экстремальных погодных условия. В субботу власти также предупредили об угрозе проливных дождей на Балеарских островах, а также в Каталонии.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка в пятницу сообщил радиостанции Cadena Ser, что в результате наводнений погибли 207 человек, но это число может вырасти, поскольку поисковая операция продолжается.

Проливные дожди в Валенсии начались в понедельник и вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи.

Множество городов остались без электричества и водоснабжения, там также нет продовольствия. Больше всего пострадали населенные пункты около города Валенсия.

На помощь спасателям по своей собственной инициативе отправляются тысячи добровольцев, которые организовали свои действия через социальные сети.

Однако в пятницу власти объявили, что движение на местных дорогах будет ограничено: по их словам, машины волонтеров затрудняют доступ в пострадавшие регионы профессиональных спасателей.

До сообщений об отправке дополнительных военнослужащих в спасательной операции уже участвовали около 1,7 тыс. солдат испанской армии.

В том числе сотрудники экстренных служб откачивают воду из подземных тоннелей и автомобильных парковок, где в момент наводнения могли находиться люди.

Как рассказал Би-би-си журналист Пако Полит из Валенсии, войска могут привести с собой крайне необходимую тяжелую технику, в том числе бульдозеры и грузовики, ускорить спасательную операцию и сделать ее более организованной.

"Власти ничего не делают"

По словам наших корреспондентов, многие местные жители считают, что власти недостаточно быстро отреагировали на стихийное бедствие и своевременно не предупредили их об угрозе.

Ампаро Андрес, которая более 40 лет содержит магазин в Валенсии, сказала Би-би-си, что во время наводнения вода дошла до ее горла и она подумала, что утонет.

"По крайней мере я жива, но я все потеряла: и бизнес, и дом, — говорит она. — А власти ничего не делают. Только молодежь нам помогает".

Еще один местный житель Хуан Перес, вернувшийся в свой затопленный дом, рассказал: "Вся моя жизнь, все воспоминания… Здесь жили мои родители. И за одну ночь все исчезло".

Экстренные службы Валенсии отправили на мобильные телефоны оповещение о стихийном бедствии во вторник после 20:00 по местному времени. Но к этому моменту во многих районах уровень воды уже резко поднимался, что в некоторых случаях уже приводило к серьезным повреждениям.

Хуан Гонсалес, житель города Альдая с населением около 30 тыс. человек, сказал Би-би-си, что властям было известно об угрозе внезапных наводнений в этом регионе. "Просто возмутительно, что наша местная администрация ничего не сделала, хотя и знала, что это должно произойти", — говорит он.

Жители города Пайпорта, где в результате наводнения погибли более 60 человек, считают, что помощь поступает крайне медленно. "Пожарных мало, лопаты пока не привезли", — сказал агентству AFP 33-летний фармацевт Пако Клементе, помогавший очистить дом своего друга от грязи.

Испанцы также критикуют федеральное правительство в Мадриде за то, что оно не задействовало армию раньше и отклонило предложение Франции отправить на помощь спасателям 200 сотрудников своих пожарных служб.

Мало дождя в течение года

Премьер-министр Испании Педро Санчес, впрочем, обещает сделать все возможное для помощи пострадавшим от наводнения.

А заместитель руководителя администрации Валенсии Сюзанна Камареро сказала журналистам, что все необходимое "с самого первого дня" доставляется во все районы, куда можно было добраться. Но вполне понятно, что местные жители просят большего, добавила она.

В затопленных районах также зафиксированы случаи мародерства: в пятницу полиция Валенсии сообщила об аресте 27 человек за воровство из местных магазинов и офисов.

Одна из жительниц города Альдая рассказала AFP, что видела, как люди выносили товары из покинутого супермаркета, поскольку "были в отчаянии".

Наводнения в Валенсии стали крайне разрушительными в том числе потому, что в течение года в регионе не выпало достаточного количества осадков. В результате этого почва во многих районах высохла и не смогла быстро впитать воду после дождя.

В муниципалитете Чива около Валенсии всего за восемь часов выпало примерно столько же осадков, сколько в обычных условиях выпадает за целый год, сообщала местная метеорологическая служба.

Причиной наводнений также, вероятно, стало глобальное потепление.

Из-за изменений климата дожди в Испании были на 12% более интенсивными, а вероятность экстремальных погодных условий выросла вдвое, заявила в своем предварительном докладе международная научная группа World Weather Attribution (WWA).

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