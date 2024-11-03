Прекращение военной помощи Германии Украине обойдется ФРГ "гораздо дороже", чем ее продолжение. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Tagesschau, новостной программы телеканала ARD, со ссылкой на ноябрьский анализ Института мировой экономики в Киле (IfW).

По его данным, с февраля 2022 года по август этого года Украине была оказана военная помощь на общую сумму в 10,6 млрд евро. Это соответствует в среднем около 4 млрд евро в год или около 0,1% валового внутреннего продукта Германии.

Победа России в Украине приведет к значительному увеличению расходов Германии из-за увеличения военных трат, дополнительного притока беженцев, а также потери торговли с Украиной и инвестиций, отмечается в докладе. По оценкам авторов, при подобном сценарии ежегодные расходы ФРГ составят от 1 до 2% ВВП, что примерно в 10-20 раз больше, чем текущая военная поддержка Киева.

С февраля 2022 года Берлин передал Киеву материалы из запасов бундесвера на 5 млрд евро

С февраля 2022 года Германия передала Украине материалы из запасов бундесвера, стоимость которых оценивается в 5,2 млрд евро. Правительство ФРГ 17 октября обновило на своем сайте данные по осуществленным поставкам вооружений в Украину.

Так, за весь период были поставлены 88 танков Leopard 1 A5. Киеву также были переданы 140 боевых машин пехоты Marder.

Кроме того, Берлин отправил в Украину дополнительные снаряды для танков Leopard 2 и Leopard 1, снаряды для БМП Marder; по одному зенитно-ракетному комплексу IRIS-T SLM и IRIS-T SLS; корабельные управляемые ракеты Sea Sparrow, 3000 противотанковых гранатометов RGW 90; 6 самоходных артиллерийских установок (САУ) PzH 2000 с запчастями (до этого было передано 14 таких САУ); 24 000 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм; 4000 ударных дронов; два радара TRML-4D и другие виды вооружений.

В новейшую партию военной помощи вошли ракеты малой дальности с инфракрасной головкой наведения AIM-9L/I Sidewinder.

Свыше 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в ФРГ

Кроме того, более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии. Стоимость этой подготовки, по данным Берлина, на октябрь составляло около 282 млн евро. Дополнительные расходы, в связи с которыми правительство ФРГ не называло конкретные цифры, связаны с лечением раненых украинских солдат.

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