Представители политических партий, входящих в правящую в Эстонии коалицию, договорились в срочном порядке изменить Конституцию страны, чтобы ограничить право иностранцев участвовать в муниципальных выборах. Об этом сообщает ERR.

"Сегодня мы договорились на коалиционном совете рекомендовать нашим фракциям изменить в срочном порядке Конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не были участниками муниципальных выборов," — заявил эстонский премьер-министр Кристен Михал.

Председатель конституционной комиссии парламента Хендрик Террас уточнил, что рабочая группа планирует подать текст соответствующего законопроекта на рассмотрение в четверг. "Если мы представим его к 10 часам утра четверга, то изменения успеют вступить в силу до следующих муниципальных выборов в 2025 году", — отметил политик.

По словам Терраса, в законопроекте будут перечислены те, кто сможет голосовать на муниципальных выборах в Эстонии. Ранее он сообщал, что в список войдут граждане Эстонии, других стран ЕС и НАТО, Европейской экономической зоны и Швейцарии, а также государств, с которыми у Таллина есть соответствующие двусторонние договоры. Депутат отметил, что последний пункт предусмотрен на случай заключения подобного соглашения с Украиной, чтобы в будущем гарантировать право голоса украинцам, проживающим в Эстонии.

Террас добавил, что у коалиционных партий пока что нет консенсуса по вопросу о том, стоит ли лишить обладателей "серых" паспортов права голоса на муниципальных выборах.

Инициатива правящей коалиции вызвала критику со стороны оппозиции. С одной стороны, лидер консервативной партии EKRE Мартин Хельме остался недоволен, что право голосовать на муниципальных выборах сохранится у части иностранцев. Председатель Центристской партии и экс-мэр Таллина Михаил Кылварт, напротив, предложил предоставлять такое право всем гражданам третьих стран, имеющим постоянный вид на жительство в Эстонии.

Неграждане и иностранцы, живущие в Эстонии, могут голосовать на местных выборах с 2003 года. Для изменения соответствующей статьи Конституции в срочном порядке, как это планирует коалиция, требуется поддержка 80% депутатов парламента.

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