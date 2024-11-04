В понедельник, 4 ноября, в испанский город Барселону пришло наводнение, частично затоплен второй по величине аэропорт страны — Эль-Прат, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Более 80 рейсов отменены или задерживаются, железнодорожное сообщение прервано.
Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в части Каталонии предупреждение красного уровня из-за сильных дождей. Местные СМИ показывают кадры с автомобилями, частично затопленными на шоссе.
В Испании продолжаются поисково-спасательные работы после разрушительных наводнений, которые произошли на прошлой неделе в регионе Валенсия.
Неделю назад регион Валенсии накрыли сильные ливни, за которыми последовали наводнения, унесшие жизни по меньшей мере 217 человек.
В понедельник спасатели сосредоточились на поиске пропавших людей в подземных парковках, где из-за шторма многие оказались заблокированы в своих автомобилях.
Полиция подтвердила, что в первых 50 проверенных транспортных средствах пострадавших не обнаружено, однако сообщается, что эти автомобили были найдены недалеко от входа на парковку. Остальные парковки все еще затоплены и еще не обследованы.
Ранее сообщалось, что на выходных пострадавший от наводнений регион Валенсии посетил король Испании Филипп VI. Протестующие забросали его грязью. Гнев у людей вызвали отсутствие предупреждений о наводнении и недостаточная поддержка со стороны властей после стихийного бедствия.
BBC напоминает, что крупнейшие наводнения в Испании за последние десятилетия оставили после себя множество территорий, покрытых грязью, разбитыми автомобилями и обломками. В результате наводнений погибли более 200 человек, многие пропали без вести.
Сотрудники экстренных служб продолжают обыскивать подземные парковки и туннели в надежде найти выживших и останки погибших.
В субботу, 2 ноября, премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился отправить в пострадавший регион еще 10 000 военнослужащих и полицейских. Санчес подчеркнул, что эта мобилизация является самой крупной в мирное время в Испании.