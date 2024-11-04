В понедельник, 4 ноября, в испанский город Барселону пришло наводнение, частично затоплен второй по величине аэропорт страны — Эль-Прат, сообщает британская телерадиокомпания BBC. Более 80 рейсов отменены или задерживаются, железнодорожное сообщение прервано.

Barcelona airport right now. Dw about me, I’m safe at home but I’ve got friends who actually do stuff and they sent me this. pic.twitter.com/0SQ0k3Gnnd — #OHROB. 🐝🎗🔰 (bottom 0.1%) (@robspitzy) November 4, 2024

Está mañana El Aeropuerto El Prat de Barcelona pic.twitter.com/Mp7HKSx733 — Ana Otta (@ottavaldez) November 4, 2024

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в части Каталонии предупреждение красного уровня из-за сильных дождей. Местные СМИ показывают кадры с автомобилями, частично затопленными на шоссе.

After the severe storm in Valencia that claimed the lives of 217 people,

a severe storm and heavy floods in Barcelona as well.

The authorities issued a dire warning to residents - the international airport was flooded and closed

. Barcelona pic.twitter.com/Wiwx8LD7et — shoko 007 (@SYaacobi) November 4, 2024

Pictures from Barcelona's El Prat airport. Many flights are being diverted to other destinations due to heavy rain. pic.twitter.com/hUBSuG2GzR — MP (@Mp220Mp) November 4, 2024

'Extreme danger' red alert for Barcelona warns of more rain on the way after the catastrophic floods in the Valencia region last week.



This is the Catalan city today.pic.twitter.com/ryozKF2WI4 — Massimo (@Rainmaker1973) November 4, 2024

Nach Valencia nun Barcelona.



Stand alles in den Klimaberichten der letzten Jahrzehnte.



pic.twitter.com/6NlcT60l09 — Peter Jelinek (@Peter_Jelinek) November 4, 2024

В Испании продолжаются поисково-спасательные работы после разрушительных наводнений, которые произошли на прошлой неделе в регионе Валенсия.

Неделю назад регион Валенсии накрыли сильные ливни, за которыми последовали наводнения, унесшие жизни по меньшей мере 217 человек.

В понедельник спасатели сосредоточились на поиске пропавших людей в подземных парковках, где из-за шторма многие оказались заблокированы в своих автомобилях.

Полиция подтвердила, что в первых 50 проверенных транспортных средствах пострадавших не обнаружено, однако сообщается, что эти автомобили были найдены недалеко от входа на парковку. Остальные парковки все еще затоплены и еще не обследованы.

Ранее сообщалось, что на выходных пострадавший от наводнений регион Валенсии посетил король Испании Филипп VI. Протестующие забросали его грязью. Гнев у людей вызвали отсутствие предупреждений о наводнении и недостаточная поддержка со стороны властей после стихийного бедствия.

BBC напоминает, что крупнейшие наводнения в Испании за последние десятилетия оставили после себя множество территорий, покрытых грязью, разбитыми автомобилями и обломками. В результате наводнений погибли более 200 человек, многие пропали без вести.

Сотрудники экстренных служб продолжают обыскивать подземные парковки и туннели в надежде найти выживших и останки погибших.

В субботу, 2 ноября, премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился отправить в пострадавший регион еще 10 000 военнослужащих и полицейских. Санчес подчеркнул, что эта мобилизация является самой крупной в мирное время в Испании.

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