Инвесторы, судя по всему, делают ставку на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Акции Trump Media & Technology Group выросли более чем на 10 процентов перед началом основной сессии торгов на фондовом рынке США.

Прибавили в цене и бумаги других связанных с экс-президентом компаний. Стоимость разработчика программного обеспечения Phunware, которого штаб Трампа нанял в ходе предвыборной кампании 2020 года для разработки приложения для смартфона, выросла примерно на девять процентов. Акции платформы для обмена видео Rumble, в которую инвестировал кандидат в вице-президенты республиканец Джеймс Дэвид Вэнс, выросли более чем на четыре процента.

Опросы общественного мнения показывают, что соперники идут ноздря в ноздрю в каждом из семи "колеблющихся" штатов, отмечает агентство Reuters. Между тем участники платформы рынка предсказаний Predictit оценивают вероятность победы Трампа в 62 процента, а победы Харрис - в 38 процентов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !