Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу уволил министра обороны Йоава Галанта, со ссылкой на издание Haaretz пишет "Медуза".

Как уточняет The Jerusalem Post, новым министром обороны назначен Исраэль Кац, занимавший пост министра иностранных дел.

Новым министром иностранных дел назначен Гидеон Саар.

"Моя высшая обязанность как премьер-министра Израиля — обеспечить безопасность страны и привести нас к решающей победе. В военное время, как никогда, необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. Если в первые месяцы кампании у нас было такое доверие и мы многого добились, то в последние месяцы, к сожалению, это доверие между мной и министром обороны подорвалось", — говорится в заявлении Нетаниягу.

По словам Нетаниягу, они с Галантом разошлись во взглядах на ведение войны.

"Я предпринимал множество попыток устранить эти разногласия, но они становились все шире. Они также стали известны общественности в неприемлемой форме, и, что еще хуже, они стали известны врагам — наши враги наслаждались этим и извлекали из этого немалую выгоду", — приводит слова премьера Times of Israel.

Нетаниягу также заявил, что большинство членов правительства поддерживают его решение.

Галант вскоре после объявления об отставке заявил, что "безопасность Израиля всегда была и остается миссией всей моей жизни".

Йоав Галант занял должность министра обороны Израиля в декабре 2022 года. В марте 2023 года Нетаниягу уволил Галанта с этого поста. Это произошло вскоре после того, как Галант открыто выступил с критикой судебной реформы, продвигаемой правительством Израиля. Через две недели Нетаниягу объявил, что Галант останется на посту министра обороны.

The Guardian отмечает, что за время войны Израиля с ХАМАС между Нетаниягу и Галантом продолжали расти разногласия о том, как надо вести войну и как возвращать израильских заложников. Газета отмечает, что "последней каплей" стало то, что министр обороны выступал за призыв в армию ультраортодоксальных иудеев.

Отставка Галанта произошла в преддверии возможного удара Ирана. Израиль нанес удары по территории Ирана в ночь на 26 октября, назвав это ответом на "месяцы непрерывных атак" со стороны Тегерана. После этого власти Ирана заявили о планах дать "взвешенный и продуманный" ответ.

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