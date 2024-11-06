Сегодня утром глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что силы ПВО уничтожили беспилотник над Каспийском. Никаких подробностей произошедшего он не сообщил, включая информацию о пострадавших людях или объектах.

Спустя пару часов в республиканском министерстве здравоохранения заявили, что "осколком от уничтоженного дрона была легко ранена девушка 16 лет". В сообщении ведомства говорилось, что ранение затронуло голень, но состояние пострадавшей "удовлетворительное".

Близкий к российским силовикам Telegram-канал Mash сообщал со ссылкой на очевидцев, что слышно было два взрыва.

"Украинская правда" со ссылкой на источник в украинских спецслужбах сообщает, что сегодня украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России. В результате ударов были поражены по меньшей мере два объекта, отмечает издание.

Независимых подтверждений этой информации пока нет.

Какие корабли входят в военно-морскую базу в Каспийске, по которой, как утверждается, ударил украинский дрон? Рассказывает военный обозреватель Би-би-си Павел Аксенов:

Если информация украинских СМИ о том, что удар беспилотников по Дагестану пришелся на военно-морской базу в Каспийске, подтвердится, это будет первый украинский налет на российскую Каспийскую флотилию. Судя по видеозаписям, до цели долетел, минимум, один дрон. Еще не менее одного, по сообщениям в соцсетях, сбили в воздухе.

От ближайшей территории, подконтрольной украинским войскам, до Каспийска почти тысяча километров. Это довольно большое расстояние, но украинцы уже применяли дроны на такие дальние дистанции.

Этот удар укладывается в тактику, которую применяют ВСУ — они меняют цели, атакуя не просто объекты, расположенные в разных регионах России, но также и разные по характеру.

Наносить удары дальними, но тихоходными беспилотниками становится все труднее. Представитель ВСУ, комментируя для Украинской службы Би-би-си недавние удары по российским спиртзаводам, сказал, что эти объекты были наименее защищены средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы, тогда как другие цели, наоборот, стали менее уязвимы.

Поэтому нельзя исключать, что удар по Каспийску стал проверкой обороны порта на прочность.

Сообщений о пожаре после взрыва в Каспийске не поступало, однако у этого взрыва могут быть и другие последствия — российскому военному командованию, очевидно, придется усилить противовоздушную оборону военной базы.

Каспийская флотилия связана с российским Черноморским флотом, некоторые ее корабли с начала войны были прикомандированы к ЧФ, кроме того, в составе флотилии есть корабли, способные нести крылатые ракеты "Калибр", — сторожевой корабль проекта 11661К "Гепард" "Дагестан", а также ракетные корабли проектов 21631 "Буян-М" и 22800 "Каракурт".

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