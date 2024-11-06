Правительство Германии поддержало планы министра обороны Бориса Писториуса, касающиеся возобновления воинской повинности в стране. Кабинет министров сегодня одобрил соответствующие поправки к законодательству.

По планам Писториуса, все юноши, которым в предстоящем году исполняется 18 лет, должны будут заполнить цифровую анкету о готовности и годности к воинской службе. Девушки могут заполнять такие анкеты добровольно.

"Закон о возобновлении воинской повинности позволяет вновь создавать базу призывников, которая больше не существует после приостановки всеобщей воинской обязанности в 2011 году. Если завтра встанет вопрос о защите нашей страны, то мы даже не знали бы, кого можно призвать, поскольку полной базы данных на этот счет просто нет ", — сказал Писториус в интервью агентству dpa.

"С отменой всеобщей воинской повинности база данных призывников и контроль над призывными ресурсами был разрушен. При этом государство по закону обязано обеспечить существование такой базы", — отметил глава министерства обороны ФРГ.

Всеобщая воинская повинность в Германии была приостановлена в 2011 году, до этого она действовала на протяжении 55 лет. Это стало равносильно отмене воинской и гражданской повинности, поскольку одновременно были упразднены практически все связанные структуры.

В настоящее время бундесвер все больше страдает от нехватки военнослужащих и персонала. По данным на июнь 2024 года, численность немецкой армии опустилось ниже отметки 180 тысяч человек, а количество резервистов — до примерно 60 тысяч. В то же время, по подсчетам Писториуса, для эффективной обороны и выполнения своих возрастающих обязательств в рамках НАТО Германии в долгосрочной перспективе необходимо около 460 тысяч военнослужащих.

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