Успех Дональда Трампа на выборах президента США показал масштаб разочарования администрацией Джо Байдена, вторым лицом которой является кандидатка от демократов Камала Харрис.

Лично для Трампа возвращение в Белый дом может означать решение части его проблем с законом и заморозку остальных — но не исключен также сценарий, при котором он станет первым президентом, приговоренным к тюремному заключению.

Для американского общества его второй срок означает жесткую миграционную политику и пересмотр экологической повестки.

Для Украины, НАТО и других союзников и партнеров США — отказ от традиционной внешней политики Вашингтона с немедленными последствиями.

Русская редакция BBC отвечает на главные вопросы о втором президентском сроке Дональда Трампа.

Кого назначит Трамп?

Предвыборная программа Трампа во многом повторяла его обещания 2016 года, которые не были исполнены во время его первого срока. Тогда часть из них провалились в Конгрессе, часть отменил Верховный суд, а некоторые заблокировали назначенные Трампом на ключевые посты республиканцы старой школы. Те не поддерживали его экономический популизм и изоляционизм во внешней политике.

С тех пор экс-президент не раз заявлял, что назначение этих людей было его главной ошибкой, и теперь он намерен окружить себя единомышленниками и лояльными назначенцами.

Об этом говорит и выбор вице-президента. В 2016 году им был Майк Пенс, самостоятельная политическая фигура из числа классических республиканцев. В этот раз Трамп взял в напарники Джей Ди Вэнса, который обязан своей политической карьерой лично Трампу и ничего не должен функционерам Республиканской партии.

И, в отличие от его первого срока, сейчас Верховный суд США имеет консервативное большинство, обеспеченное назначениями Трампа. Этот суд уже отменил общенациональное право на аборты.

Что он хочет делать с нелегальными мигрантами? Массовые депортации

Главным предвыборным обещанием Трампа была массовая депортация мигрантов, находящихся в стране незаконно.

Еще в 2016-м он обещал депортировать всех нерегулярных мигрантов — тогда, как и сейчас, их число оценивалось в 11 млн человек. Но свое обещание он не сдержал — более того, в годы правления Барака Обамы темпы депортаций были даже выше.

Но другие меры Трампа помогли значительно снизить уровень нелегальной миграции, однако в 2021-м году Байден отменил их, и число незаконных пересечений границы выросло до рекордных показателей.

Вступив в должность 47-го президента США в январе, Трамп намерен положить этому конец и депортировать миллионы мигрантов каждый год, даже если это потребует массовых рейдов по всей стране и ударит по экономике.

Что Трамп говорил о внешней политике? Война в Украине, Китай и Газа

Трамп обещал остановить российское вторжение в Украину в случае своей победы на выборах и сделать это очень быстро, еще до принятия присяги в январе следующего года. При этом он отказывался говорить, как именно он этого добьется.

Демократы утверждали, что его план предполагает принуждение Киева к перемирию с Москвой без освобождения оккупированных украинских территорий и серьезных гарантий безопасности, о которых говорит Владимир Зеленский.

Но даже если это так, то исход этой дипломатии может быть непредсказуем. Первый срок Трампа начался с попыток перезапустить отношения с Россией, а закончился новыми санкциями, высылкой 60 российских дипломатов и поставкой Украине противотанковых комплексов "Джавелин".

Едва ли не единственным элементом наследия Трампа на посту президента, с которым согласны лидеры и демократов и республиканцев, был радикальный пересмотр отношений с Китаем. Байден в целом продолжил заданный им курс на гораздо более открытую конфронтацию, и Харрис в своей кампании обещала ему следовать.

Но Трамп хочет поднять ставки — и ввести пошлину в 60% на все импортные товары из Китая (на импорт из других стран он хочет ввести 10% обязательную пошлину).

Учитывая то, что Пекин будет отвечать симметричными мерами, это может привести к беспрецедентной торговой войне между двумя сверхдержавами с непредсказуемыми последствиями для американской и, следовательно, мировой экономики.

Трамп или Харрис: кто сделает Америку и мир беднее?

Трамп также высказывался о необходимости окончания войны в Газе, что идет вразрез с его произраильской позицией, однако объясняется его общей нелюбовью к вооруженным конфликтам.

В целом от второй администрации Трампа следует ожидать уменьшение интереса США к событиям в Европе и на Ближнем Востоке и переориентацию ресурсов на противостояние с Китаем. Это курс, который был обозначен еще Обамой, но был заморожен в последующие годы.

Что будет во внутренней политике? "Бурить, детка, бурить!" и отказ от зеленой повестки

Трамп обещает отменить многие экологические нормы и регуляции, отказаться от обязательных квот на электрические автомобили и разрешить бурение новых скважин для добычи нефти и газа на американской земле. В связи с этим часто вспоминают его любовь к республиканскому лозунгу "Бурить, детка, бурить!" (англ. Drill, baby, drill!).

Эти меры могут сильно отбросить США назад в вопросах борьбы с изменением климата.

Трамп также обещает снизить налоги, но для этого ему нужна будет поддержка Конгресса.

В ближайшее время можно ожидать скорее попытку продлить налоговую реформу, которую Трамп провел в 2017 году и которая истекает в следующем. Она предоставляет значительные налоговые льготы корпорациям и самым богатым американцам.

Что будет с уголовными делами Трампа?

Сейчас Трамп проходит как обвиняемый по сразу нескольким уголовным делам — в одних иски против него были поданы федеральными властями, в других инициатива исходила от штатов.

Более того, он уже был признан виновным по уголовному делу о секретной выплате порнозвезде Сторми Дэниелс, приговор ожидается 26 ноября — теоретически, Трамп все еще может быть приговорен к тюремному заключению. Но его победа на выборах усложняет ситуацию.

Трамп также является обвиняемым по уголовному делу о вмешательстве в выборы, и в данный момент судья рассматривает эти обвинения в свете недавнего решения Верховного суда о том, что глава государства обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные им в качестве президента.

Еще одно федеральное дело о нарушении правил обращения с секретными документами недавно прекратила судья, которая была назначена Трампом.

Даже если в оставшиеся Байдену два месяца в качестве президента федеральные прокуроры будут и дальше продолжать настаивать на этих обвинениях, как только Трамп попадет в Белый дом, назначенный им новый глава Минюста США сможет снять обвинения по федеральным искам.

Кроме них, в штате Джорджия Трамп и его юристы проходят по уголовному делу о преступных организациях (RICO Act), который использовался в прошлом для борьбы с боссами мафии. В данном случае обвинения также связаны с фальсификацией выборов, и часть фигурантов дела уже признали себя виновными, но не Трамп. Это дело было приостановлено в июле, когда стало известно, что прокурор Фани Уиллис встречалась с назначенным ей на это дело спецпрокурором.

Пока Трамп находится в Белом доме, он может об этих делах не беспокоиться, говорится в анализе Financial Times — уголовное преследование действующих президентов противоречит юридической практике США.

А к окончанию своих полномочий он может теоретически быть помилован губернаторами отдельных штатов, представляющих для него проблемы.

Победа Трампа означает триумф ксенофобии? Или это провал либералов?

Победа Трампа означает, что американцы поддержали его платформу "ксенофобии, женоненавистничества, расизма, жестокости, тьмы и ненависти", говорится в статье Washington Post.

Однако консервативные публицисты на подобные обвинения отвечают, что дело не в нетерпимости простых избирателей, а в провале администрации Байдена, дистанцироваться от которой Камале Харрис так и не удалось.

Среди главных проблем они называют кризис безопасности на границе и рост нелегальной миграции, а также недовольство американцев экономикой. И даже если экономика США в последние годы росла, инфляция после постпандемического скачка упала, а безработица достигла рекордно низких показателей, большинство участников соцопросов говорили, что при Трампе жилось лучше.

Многие избиратели разочаровались и в способности Байдена защитить страну от внешних угроз: он пришел ко власти в момент, когда США не участвовали в масштабных войнах за рубежом, а лишь поддерживали небольшой контингент в Афганистане. Сейчас же страна самым тесным образом вовлечена в два сложнейших конфликта, в Украине и на Ближнем Востоке, и тратит миллиарды долларов на поддержку воюющих в них своих союзников и партнеров.

Поражение Харрис может быть суммой всех этих факторов, но может отражать и более глубокую реальность.

Для многих республиканцев Трамп остается культовой, едва ли не мессианской фигурой, способной спасти страну и вернуть ее на правильный путь.

Это похоже на роль, которую экс-президент Барак Обама играет в сознании либеральных американцев, но ни у Байдена, ни у Харрис к его популярности приблизиться не получилось, и они претендовали лишь на то, чтобы быть альтернативной Трампу. Обама и его жена Мишель активно агитировали за Харрис, но в конце концов в бюллетенях стояли не их имена.

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