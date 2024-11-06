Хуже некуда или возможность перезагрузки? Реакция Москвы на победу Трампа

Первая реакция Москвы на победу Дональда Трампа на выборах в США, которая может повлиять на ход войны России против Украины, оказалась осторожной. Президент Владимир Путин еще не комментировал американские выборы, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков не знает, собирается ли Путин поздравлять Трампа.

"Что касается поздравления, мне неизвестно о планах президента поздравлять Трампа", — сказал Песков журналистам (цитаты по "Интерфаксу").

И добавил: "Все-таки давайте не забывать, что речь идет о недружественной стране, которая прямо и косвенно вовлечена в войну против нашего государства".

Победа Трампа не объявлена официально, но уже очевидно, что он набрал больше необходимых 270 голосов выборщиков.

Мировые лидеры один за другим поздравляют будущего президента США, который должен вступить в должность в январе. Одним из первых его поздравил президент Украины Владимир Зеленский, в адрес которого Трамп отпускал резкие заявления во время предвыборной кампании.

Когда журналисты спросили представителя Кремля, не думает ли он, что Трамп может обидеться, если его не поздравит с победой Путин, и не ухудшит ли это отношения России и США еще больше, Песков ответил: "Еще ухудшить практически невозможно".

Известный своей бранью в адрес западных политиков Дмитрий Медведев, бывший президент России, высказался об исходе выборов США более оптимистично. По его выражению, у "Трампа есть одно полезное для нас качество: как бизнесмен до мозга костей, он смертельно не любит тратить деньги на разных прихлебателей и приживалок".

Оскорбительные слова Медведев адресовал в том числе Украине и оговорился, что политическая система США может оказаться сильнее даже "упрямого" Трампа.

Кремль попытался преуменьшить ликование в Москве по поводу победы Трампа, комментирует заявления российских властей Financial Times. Издание напоминает сентябрьский комментарий Путина о том, что он желает победы Камале Харрис, и называет это явной попыткой оградить Трампа от политически токсичной поддержки России.

Публичный скептицизм Кремля контрастирует с комментариями нескольких российских чиновников, отражающими надежды на то, что Трамп может отменить западные санкции и оказать давление на Киев, чтобы тот согласился на мирные условия, выгодные для Москвы, пишет Financial Times.

В частности, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил агентству Reuters, победа республиканца на выборах в США может стать шансом на восстановление связей. СМИ ранее писали о связях Дмитриева с командой Трампа.

"Это открывает новые возможности для перезагрузки отношений между Россией и Соединенными Штатами", — сказал он.

В частных разговорах российские бюрократы и бизнесмены менее оптимистичны, пишет The Bell. "Идеологически к нам скорее ближе Трамп, но на практике — совершенно неважно", — на условиях анонимности сказал изданию чиновник правительства России.

"В Кремле, конечно, больше хотели Трампа. Он лишен всех этих предрассудков про демократию, и если будет о чем договариваться, с ним это сделать будет проще", — заявил The Bell бывший кремлевский чиновник.

Убедительная победа команды Трампа "показывает, что простые американцы устали от беспрецедентной лжи, некомпетентности и злобности" администрации Джо Байдена, заявил Дмитриев.

В том же духе высказался и российский МИД — победа Трампа якобы "отражает недовольство американцев" как итогами президентства Байдена, так и предвыборной кампанией Харрис. Поэтому поражение демократов не смогли предотвратить даже "хронические изъяны" американской демократии с ее "архаикой" в системе голосования на выборах.

"Можно ожидать, что возвращение Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей", — дал мрачный прогноз МИД России, не акцентируя внимание на том, как президентство Трампа скажется на ходе войны России против Украины.

Российские рынки оценили новости о выигравшем Трампе положительно. Как обратило внимание российское издание Forbes, индекс Мосбиржи утром подскочил более чем на 3%. Инвесторы ждут от Трампа сокращения рисков, "связанных с геополитикой", пишет издание.

Путин победу Трампа не комментировал. 6 ноября он по видеосвязи участвовал в спуске на воду атомного ледокола "Чукотка". 7 ноября российский президент будет выступать на ежегодном форуме "Валдай" и наверняка услышит вопрос о выборах в США и о том, как они могут повлиять на войну с Украиной и отношения Москвы с Западом.

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