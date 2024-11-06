Западной Европе не следует повторять ошибки прошлого в отношениях с Дональдом Трампом, победившим на президентских выборах в США, заявил в среду, 6 ноября, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, отметив, что если бы он был американцем, он бы проголосовал за кандидата от республиканцев.

"Скажу вам откровенно — если бы я был американцем, я бы определенно проголосовал за Трампа, в этом я даже не сомневаюсь. В текущей геополитической ситуации я бы придержал ответ при себе. Здесь слишком много сомнений, неестественности и неопределенности. Но я надеюсь, что все будет хорошо," — сказал Кащюнас журналистам.

Политик правящей в Литве консервативной партии "Союз Отечества — Литовские христианские демократы" подчеркнул, что Трамп в основном стремится к миру и, по его мнению, ради этого был бы готов хотя бы временно искать соглашение с противником.

"Его цель по существу — это мир, чтобы во время его администрации не было войн. Он следует концепции Рейгана: 'мир через силу'. Мы будем настолько сильны, что враг не попытается нас тревожить. Если временно договоримся с врагом — хорошо; если что-то будет нарушено, тогда получит по пальцам," — объяснил Кащюнас.

Кащюнас отметил, что во время предыдущего правления Трампа российским силам в разных точках мира оказывалось сопротивление, поэтому, по его мнению, Западной Европе не стоит строить моральную стену против Трампа.

"Что будет — покажет будущее. Но сейчас, прежде всего, нам не следует повторять ошибку, которую, по-моему, часть Западной Европы допустила в 2016 году, когда началась слегка истерия против Трампа и против него возвели некую моральную стену," — призвал Кащюнас.

"Я думаю, вы очень хорошо помните те события — это ничем не помогло, а только сделало начало несколько труднее. Сейчас у нас лучшее понимание образа президента, и, конечно, мы должны учиться работать с ним. Важно подчеркнуть, как отметил также министр иностранных дел, что мы не сидим в стороне" — подчеркнул литовский политик.

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