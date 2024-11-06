Блок должен быть готов к возможной атаке России на одно из государств-членов ЕС, заявил в среду, 6 ноября, кандидат на пост еврокомиссара по вопросам обороны и космоса, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время слушаний кандидатов в Европарламенте. Он акцентировал, что ЕС нужно больше вкладываться в оборону, поскольку сейчас суммарно оборонные бюджеты России и Китая превосходят расходы на эту сферу всех 27 стран ЕС. По мнению Кубилюса, США при президенте Трампе могут больше сосредоточиться на стратегических вызовах со стороны Китая.

Кандидат подчеркнул, что оборона является одним из главных приоритетов следующей Еврокомиссии. ЕС должен готовиться к самым разнообразным военным ситуациям. По его словам, сегодня европейская оборонная сфера сталкивается как с неотложными, так и с долгосрочными вызовами. Это, по его мнению, экзистенциальные и новые риски, включая угрозы в виде обычной войны, кибервойны, гибридных боевых действий и милитаризации космоса.

Обращаясь к депутатам Европарламента, Кубилюс сослался на недавние разведывательные данные, указывающие на то, что Россия может испытывать готовность ЕС и НАТО к борьбе вплоть до конца десятилетия. Он считает, что необходимо незамедлительно укрепить возможности ЕС для реагирования на возможную военную агрессию, а также разработать меры для сдерживания таких угроз и противостояния агрессии.

Кандидат на пост комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса отметил, что пока трудно предсказать, какой будет политика новой администрации США. Однако можно предположить, что в ближайшие годы Соединенные Штаты будут все больше сосредотачиваться на стратегических вызовах со стороны Китая. По его мнению, такие долгосрочные изменения требуют, чтобы оборонные структуры ЕС становились все более самостоятельными.

Кубилюс обратил внимание на то, что государства-члены ЕС по-прежнему недостаточно вкладывают средства в оборону, и этот "хронический недостаток инвестиций" негативно сказывается на военной готовности блока. По его мнению, оборонный потенциал ЕС отстает и не способен обеспечить готовность к войне. Кандидат на пост комиссара по вопросам обороны и космоса пояснил, что Россия и Китай значительно увеличили свои оборонные бюджеты, которые теперь превышают расходы всех 27 стран ЕС за последние годы. Он полагает, что к 2029 году Россия будет тратить на военные нужды больше, чем все страны ЕС вместе взятые.

Политик заявил, что рассчитывает на поддержку Европарламента для решения этих вызовов и создания настоящего оборонного союза ЕС. По мнению Кубилюса, необходима смена парадигмы: требуется реформа оборонного сектора, поддержка более тесного сотрудничества между странами ЕС и НАТО. Он полагает, что ЕС не конкурирует с НАТО в вопросах обороны — блок должен использовать свои бюджетные и законодательные возможности для эффективного осуществления планов альянса по сдерживанию и защите.

Кандидат на должность комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса пообещал, что, если его утвердят в должности, он в первые сто дней совместно с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовит доклад о будущем оборонного сектора Европы. Он нацелен на формирование нового подхода к обороне, определение потребностей сектора, содействие совместным инвестициям и обеспечение готовности ЕС к самым экстремальным военным поворотам.

Кубилюс подчеркнул, что необходимо тратить больше, эффективнее и с учетом общеевропейских интересов. Следует увеличить объемы производства в военной промышленности, наладить лучший обмен информацией между странами ЕС и НАТО по вопросам оборонных ресурсов и необходимых возможностей, что открывает путь к созданию общего производственного плана ЕС.

По его мнению, содействие совместным военным закупкам и повышению спроса позволит добиться более низких цен и способствовать заключению долгосрочных контрактов. Также необходимо думать о создании общих запасов, рассматривать пути оптимизации финансовой поддержки ЕС и значительно увеличивать государственные и частные инвестиции в исследования и развитие в области обороны.

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