Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис официально признала поражение на выборах в среду, 6 ноября, поздравив по телефону кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой.

"Харрис позвонила избранному президенту Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах 2024 года. Она обсудила, насколько важно мирно передать власть и быть президентом для всех американцев," — сообщил ее помощник.

Оценки телеканалов показывают, что бывший президент Трамп уже обеспечил себе 292 голоса выборщиков, в то время как Харрис — 224.

Президент США не выбирается напрямую, а избиратели фактически выбирают 538 выборщиков, которые затем и избирают следующего хозяина Белого дома.

Чтобы попасть в Белый дом, кандидату необходимо набрать абсолютное большинство в коллегии выборщиков, то есть как минимум 270 голосов.

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